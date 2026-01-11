Pahlaví vuelve a arengar a los iraníes y dice que los ayatolás se quedan sin mercenarios

Redacción Internacional, 11 ene (EFE).- Reza Pahlaví, el primogénito del último sha de Persia, volvió a llamar a los iraníes a manifestarse en la tarde de este domingo en los centros de las ciudades del país y aseguró haber recibido informaciones «fiables» que indican que la República Islámica empieza a quedarse sin «mercenarios» para hacer frente a los «millones» de personas que están protestando, y que siguen sin internet por tercer día consecutivo.

En un nuevo vídeo en persa subido a su cuenta de X, con traducción escrita al inglés, Pahlaví, que vive en el exilio desde que la revolución islámica liderada por el ayatolá Ali Jameneí derrocó a su padre en 1979, aseguró que la «amplia y valiente» presencia de ciudadanos en las calles de Irán ha logrado debilitar el «aparato represivo» del régimen.

Según aseguró, ha recibido informaciones que aseguran que la República Islámica «se enfrenta a una grave escasez de mercenarios para hacer frente a los millones de personas que se manifiestan en las calles».

De hecho, «muchas fuerzas armadas y de seguridad han abandonado sus puestos de trabajo o han desobedecido las órdenes de reprimir a la población», abundó Pahlaví. Y volvió a pedir a los iraníes que salgan a las principales calles de las ciudades este domingo (a las 18:00 hora local, (14:30 GMT).

Dijo a los iraníes que «no están solos», porque el mundo «apoya su revolución nacional y admira su valentía», particularmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que, «como líder del mundo libre», ha tomado nota de la «valentía» del pueblo de Irán y está listo para ir a ayudarlos.

«No abandonen las calles. Mi corazón está con ustedes. Sé que pronto estaré a su lado», concluyó su mensaje el hijo mayor del último sha de Irán, que lleva días alentando las protestas en su cuenta de X e instando al presidente de Estados Unidos a estar preparado para ayudar a los iraníes.

Diversas ONG han denunciado este domingo que los muertos por la represión de las protestas en Irán se contarían por «cientos».

