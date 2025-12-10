Paine, la cuna rural de los Kast origen de su patrimonio y de sus sombras con la dictadura

Meritxell Freixas

Santiago de Chile, 10 sep (EFE).- En pleno Chile rural, Paine es hoy un feudo del candidato ultraderechista José Antonio Kast, favorito en las encuestas, por una arraigada historia familiar en la zona y fructíferos negocios que dieron empleo a muchos vecinos de una comuna que, sin embargo, no olvida los vínculos de los Kast con la dictadura, especialmente cruel en este lugar.

“Paine tiene una matriz productiva asociada a la agricultura y mantiene las tradiciones campesinas”, explica a EFE José Luis Romero, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica.

Kast, que en su tercer intento de llegar a La Moneda disputará la segunda vuelta contra la izquierdista Jeannette Jara, fue concejal (1996-2000) y diputado (2002-2014) por este distrito, donde en la primera vuelta obtuvo el 34 % de los votos, diez puntos más que Jara.

En la segunda vuelta de 2021, en la que perdió contra el presidente Gabriel Boric, obtuvo en Paine el 45 % de los votos, nueve puntos menos que su rival.

Negocios fructíferos e influencia

De 59 años y criado en Paine, Kast fue el menor de diez hermanos (dos murieron con 2 y 18 años). Sus padres, Michael Kast Schindele –veterano de la Segunda Guerra Mundial y miembro del partido nazi– y Olga Rist, llegaron a Chile como migrantes desde Alemania a inicios de los 50.

“Cuando a uno le dicen ‘este es cuico (pijo) y nazi’, le digo ‘no conoces mi origen, ni mi crianza, ni cómo fueron mis padres. No sabes lo que le hicieron (los nazis) a la persona que más quiero después de ellos”, dijo el candidato en la propaganda televisiva para el balotaje, sobre la mujer que lo cuidó en su infancia.

En la misma franja, Kast explicó que sus padres eran agricultores alemanes sin estudios universitarios que, dijo, “llegaron a Chile con mucho esfuerzo”.

El periodista Javier Rebolledo escribe en ‘A la sombra de los cuervos’, sobre los cómplices civiles de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que “durante la primera parte de su estadía, la familia vivió con lo justo, en una experiencia que, para el clan, se pareció a la pobreza”.

Tras reunir capital con un emprendimiento de pollos, Michael Kast abrió en 1964 la fábrica de cecinas Bavaria, que se amplió a un bar-restaurante del mismo nombre, a orillas de la carretera Panamericana.

“Es un local de prestigio que recibe entre 100 y 200 personas diarias”, afirmó a EFE el encargado del establecimiento, que prefiere no identificarse ni permite entrevistar a los clientes. Hoy existen más de 50 locales Bavaria en Chile.

“Hay gente vinculada con ellos de toda la vida. Mi papá trabajaba con don Miguel Kast, le proveía vacunos y chanchos, y eran amigos”, cuenta Marisa Acevedo, vendedora de un quiosco junto a la plaza de Armas.

Los Kast, cuenta Rebolledo, se hicieron conocidos “por su espíritu emprendedor, por ser profundamente religiosos –miembros del movimiento ultracatólico Schoenstatt– y por su posición política al extremo de la derecha”.

Su influencia local también se manifiesta en la escuela pública que lleva el nombre de la hermana del candidato, Bárbara Kast Rist, reconocida líder del Schoenstatt y fallecida a los 18 años en un accidente de tránsito; y en el colegio privado Campanario, afiliado al mismo movimiento, del que según la prensa local la familia es accionista principal.

“El pasado lo condena”

A diferencia de 2021, Kast evita referirse a sus posturas ultraconservadoras sobre el aborto, el matrimonio igualitario o la defensa de la dictadura, que dejó más de 3.200 opositores asesinados, entre ellos 1.469 víctimas de desaparición forzada.

Pero en Paine muchos vecinos recuerdan los vínculos de Michael Kast y su hijo Christian, hermano del candidato, con el pinochetismo.

La comuna arrastra el “triste récord” de tener el mayor porcentaje de detenidos desaparecidos y ejecutados durante el régimen, la mayoría campesinos involucrados en la Reforma Agraria iniciada en los 60 y profundizada con Salvador Allende (1970-1973).

“El hermano da trabajo a mucha gente porque tiene muchas propiedades en todo el país, pero el pasado lo condena”, dijo a EFE Luis, de 63 años, vecino que pide reservar sus apellidos.

Uno de los casos que llegó a los tribunales fue el de Pedro Vargas Barrientos, extrabajador de Bavaria y militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Detenido dos días después del golpe del 11 de septiembre de 1973 mientras hacía cola para comprar pan, su hermana Sylvia, que también trabajaba para los Kast, pidió ayuda a su patrón.

“Fui a hablar con don Miguel (Kast Schindel) para pedirle que interviniera, porque era amigo del capitán, pero me dijo que no; él podía haber salvado a mi hermano”, recuerda a EFE Vargas en una videollamada.

“En Paine –relata Rebolledo– muchos supieron que Michael Kast facilitó un camión rojo con chofer, en el que posiblemente se detuvo a campesinos”. José Antonio Kast tenía entonces siete años, pero tanto el padre del candidato como su hermano Christian debieron comparecer ante la justicia.

Tras el golpe, el hermano mayor, Miguel Kast Rist, fue ministro de Pinochet, presidente del Banco Central y miembro de los Chicago Boys, los economistas responsables de las reformas neoliberales del régimen.

De cumplirse los pronósticos, Kast, que apoyó la continuidad de Pinochet en el plebiscito de 1988, sería el primer presidente ultraderechista y pinochetista en llegar al poder desde el fin de la dictadura. EFE

