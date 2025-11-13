Pakistán asegura que un ciudadano afgano llevó a cabo el atentado suicida en Islamabad

2 minutos

Islamabad, 13 nov (EFE).- El ministro del Interior de Pakistán, Mohsen Naqvi, afirmó este jueves que el autor del atentado suicida que dejó una docena de muertos en Islamabad el pasado martes era un ciudadano afgano.

«El atacante suicida que perpetró el atentado en los juzgados es de Afganistán», dijo Naqvi en una intervención en el Senado de Pakistán este jueves.

El ministro aseguró que el ataque frustrado a un colegio de cadetes en la zona de Wana, que tuvo lugar el pasado lunes, también fue llevado a cabo por atacantes afganos.

Naqvi añadió que las fuerzas de seguridad paquistaníes ya han localizado a las personas responsables de los atentados.

El ministro dijo que Pakistán ha advertido repetidamente a los talibanes afganos que el territorio de Afganistán se utiliza para acoger a supuestos insurgentes que perpetran atentados en suelo paquistaní sin que por el momento los fundamentalistas de Kabul hayan detenido su apoyo a la insurgencia.

Los talibanes han negado esta acusación.

El atentado del martes frente a un juzgado en el sector G-11 de Islamabad, en el que murieron doce personas y más de 25 resultaron heridas, fue reivindicado por una facción de los talibanes paquistaníes, la denominada Jamaat-ul-Ahrar (JuA).

Según las Naciones Unidas, JuA es un grupo terrorista disidente de la facción principal de los talibanes paquistaníes, el Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), que opera con base en la zona de Lalpura, en la provincia afgana de Nangarhar.

La situación de los talibanes paquistaníes llevó a Pakistán y a Afganistán a una escalada de enfrentamientos armados en su frontera, la porosa Línea Durand, a principios de octubre, que se saldó con un débil alto el fuego mediado por Catar y Turquía y firmado el pasado 19 de octubre en Doha.

La continuidad de la tregua está en duda después de la explosión de Islamabad.

«No puede ser que nos bombardeen (desde Afganistán) y que nosotros vayamos a pedirles que negocien con nosotros. Esto no puede suceder», dijo este jueves el ministro Naqvi.

El atentado en Pakistán ocurrió un día después de que una explosión de un vehículo paralizase el centro de Nueva Delhi.

En la explosión en la capital india murieron una decena de personas.

El Gobierno de la India ya ha catalogado como terrorista este incidente que ha elevado la tensa situación en el Sur de Asia. EFE

aa-jgv/rf