Pakistán pide moderación y un desescalamiento para poner fin a la crisis en Venezuela

2 minutos

Islamabad, 5 ene (EFE).- El Gobierno de Pakistán pidió moderación y un desescalamiento para poner fin a la crisis que atraviesa Venezuela tras la operación militar que Estados Unidos dirigió contra este país el pasado sábado, en la que capturó al presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En un comunicado publicado en la noche del domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán exhortó a la moderación y a promover la reducción de las tensiones con el fin de poner término a la crisis en el país suramericano.

«Pakistán subraya la necesidad de respetar los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional para resolver todas las cuestiones pendientes», añadió Islamabad, que no mencionó explícitamente en su comunicado la operación ‘Absolute Resolve’ de Estados Unidos o la captura de Maduro y su esposa.

Maduro y Flores fueron trasladados el sábado al centro federal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, y está previsto que este lunes comparezcan por primera vez ante un tribunal de Nueva York, donde enfrentan diversos cargos por narcotráfico y corrupción.

La operación estadounidense del pasado sábado en Caracas recordó la que llevaron a cabo las fuerzas estadounidenses en la ciudad de Abbottabad, en el norte de Pakistán, en 2011, cuando mataron al fundador de al-Qaeda, Osama bin Laden.

Tras los ataques estadounidenses, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez asumió de forma interina la jefatura del Ejecutivo por orden del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, aunque el escenario está marcado por la incertidumbre instituciona. Rodríguez ha invitado a EE.UU. a trabajar en una «agenda de cooperación».

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió a Rodríguez «acceso total» al país en términos de recursos naturales y amenazó al Gobierno de Venezuela con nuevos ataques si «no se porta bien». EFE

aa-jgv/gad