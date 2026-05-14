Pakistán se reúne con sus enviados regionales en medio de la tensión entre EE. UU. e Irán

2 minutos

Islamabad, 14 may (EFE).- Pakistán acoge desde este jueves en Islamabad una conferencia de cinco días con sus enviados regionales para revisar los acontecimientos en la zona y las relaciones bilaterales del país surasiático con naciones amigas, informó el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar.

«La conferencia revisará los acontecimientos regionales y globales, así como las relaciones bilaterales de Pakistán con países hermanos, centrándose en diversas áreas», escribió el ministro en la red social X sin precisar detalles de los convocados.

Dar indicó que el encuentro se celebra del 14 al 18 de mayo en la capital paquistaní y añadió que las recomendaciones de la cumbre contribuirán a fortalecer aún más los lazos con estas naciones.

Sin embargo, Dar no especificó de qué países ha convocado Pakistán a sus embajadores y enviados para el encuentro. La cadena local Geo TV informó de que a la reunión han sido invitados los representantes diplomáticos de Asia Occidental y Oriente Medio.

«Pakistán sigue comprometido con una diplomacia proactiva y una implicación regional sostenida», agregó Dar, un mensaje que Islamabad ha reiterado en diversas ocasiones desde que asumió su reciente papel como mediador en el conflicto de Oriente Medio.

La reunión tiene lugar en un momento de renovadas tensiones entre Estados Unidos e Irán, tras la advertencia del presidente Donald Trump de que el alto el fuego entre Washington y Teherán se encuentra conectado a un «soporte vital masivo».

La guerra, que estalló en febrero después de que EE. UU. e Israel lanzaran una acción militar contra Irán, ha sacudido la economía global: ha interrumpido las rutas marítimas, disparado los precios de la energía y desestabilizado el comercio internacional.

El conflicto también ha atraído a actores diplomáticos inesperados, con Pakistán emergiendo como interlocutor entre ambas partes.

Islamabad acogió el mes pasado la primera ronda de conversaciones directas entre EE. UU. e Irán, un inusual éxito diplomático para un país que suele asociarse más con la inestabilidad que con el arte de gobernar.

Las negociaciones concluyeron sin grandes avances, pero Pakistán logró persuadir a Washington para que extendiera el alto el fuego tras su fecha de expiración inicial, manteniendo viva, por ahora, la posibilidad de una solución negociada.EFE

aa-mtv/igr/alf