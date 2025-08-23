Palestina dice que Israel socava la «cooperación internacional» tras veto a Barcelona
Jerusalén, 23 ago (EFE).- Las municipalidades de Belén y Ramala denunciaron este sábado que Israel busca socavar la «cooperación internacional» con Palestina, después de que las autoridades revocaran el permiso de entrada al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para su visita a estas dos ciudades palestinas.
«Esta decisión arbitraria forma parte de una política sistemática destinada a aislar las ciudades palestinas de su entorno internacional e impedir el intercambio cultural y humano, en un vano intento de ocultar los crímenes cotidianos de la ocupación, especialmente la continua guerra de exterminio y hambruna impuesta en Gaza», denunciaron los ayuntamientos en un comunicado conjunto.
Collboni, que tachó ayer el veto israelí de «acto hostil», tendría que haber llegado el viernes a Tel Aviv (donde está el aeropuerto) para emprender una visita por Jerusalén y Cisjordania ocupadas.
Ambos municipios celebraron en el texto «la valiente postura» del alcalde de Barcelona y su iniciativa de visitar Palestina «en apoyo de la justicia y la dignidad humana».
Su programa incluía la firma de acuerdos de cooperación con los municipios de Belén y Ramala, visitas a la iglesia de la Natividad y al mausoleo del difunto presidente Yasser Arafat, además de reuniones con el vicepresidente del Estado de Palestina y el primer ministro palestino.
En una declaración institucional, presentada conjuntamente por los grupos socialista y de los comunes, Barcelona rompió en mayo relaciones institucionales con el actual Gobierno de Israel por los ataques contra la población palestina y exigió «el alto el fuego inmediato y permanente» y levantar el bloqueo de ayuda humanitaria. EFE
