Palestina dice que Israel socava la «cooperación internacional» tras veto a Barcelona

2 minutos

Jerusalén, 23 ago (EFE).- Las municipalidades de Belén y Ramala denunciaron este sábado que Israel busca socavar la «cooperación internacional» con Palestina, después de que las autoridades revocaran el permiso de entrada al alcalde de Barcelona, ​​Jaume Collboni, para su visita a estas dos ciudades palestinas.

«Esta decisión arbitraria forma parte de una política sistemática destinada a aislar las ciudades palestinas de su entorno internacional e impedir el intercambio cultural y humano, en un vano intento de ocultar los crímenes cotidianos de la ocupación, especialmente la continua guerra de exterminio y hambruna impuesta en Gaza», denunciaron los ayuntamientos en un comunicado conjunto.

Collboni, que tachó ayer el veto israelí de «acto hostil», tendría que haber llegado el viernes a Tel Aviv (donde está el aeropuerto) para emprender una visita por Jerusalén y Cisjordania ocupadas.

Ambos municipios celebraron en el texto «la valiente postura» del alcalde de Barcelona y su iniciativa de visitar Palestina «en apoyo de la justicia y la dignidad humana».

Su programa incluía la firma de acuerdos de cooperación con los municipios de Belén y Ramala, visitas a la iglesia de la Natividad y al mausoleo del difunto presidente Yasser Arafat, además de reuniones con el vicepresidente del Estado de Palestina y el primer ministro palestino.

En una declaración institucional, presentada conjuntamente por los grupos socialista y de los comunes, Barcelona rompió en mayo relaciones institucionales con el actual Gobierno de Israel por los ataques contra la población palestina y exigió «el alto el fuego inmediato y permanente» y levantar el bloqueo de ayuda humanitaria. EFE

pms/ad