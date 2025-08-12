Panamá apostará a la «agresividad e intensidad» para su presentación en la AmeriCup

3 minutos

Ciudad de Panamá, 12 ago (EFE)-. El seleccionador de baloncesto de Panamá, el argentino Gonzalo García, indicó que la «agresividad e intensidad» serán las cartas de presentación del quinteto centroamericano en su debut en la FIBA AmeriCup 2025, que se disputará en Managua del 22 al 31 de agosto.

«Puede haber equipos con más estatura que nosotros, con más talento seguramente, pero no puede haber un equipo con más agresividad e intensidad que el panameño, porque la condición atlética nuestra está y la juventud brota por los poros», afirmó García, en declaraciones recogidas este martes por la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), tras los entrenamientos.

García explicó que el grupo «se ha propuesto manejar un estilo de juego agresivo” y que «la alta intensidad con estos muchachos no se negocia”.

El entrenador adelantó que Panamá no contará con el grueso de jugadores que consiguieron la clasificación al torneo, pero que para la AmeriCup presentará una plantilla más joven y con proyección.

«En nuestra cabeza había un programa pensado más en el equipo que terminó jugando con Brasil acá en la última ventana (del clasificatorio). Lamentablemente, no se pudo contar con el grueso de esos jugadores. Ahora apelamos a un equipo joven que se pueda seguir desarrollando, que tenga un rostro internacional para futuras convocatorias», explicó.

En la FIBA AmeriCup 2025, Panamá quedó ubicado en el Grupo B junto a las selecciones de Venezuela, Canadá y Puerto Rico. El debut de Panamá será el 22 de agosto ante Puerto Rico, el 23 se medirá a Canadá y cerrará la fase de grupos el 25 de agosto contra Venezuela.

Sobre la Copa Latina, que se jugará del 17 al 19 de agosto en Panamá, García puntualizó que “nosotros la tomamos como un torneo de preparación” rumbo a la AmeriCup.

«Yo quiero ver los jugadores, enfrentar a equipos de alta jerarquía y ver dónde estamos parados para comenzar la AmeriCup», expresó.

En la Copa Latina, Panamá podrá medirse a los quintetos de Brasil, Argentina y Uruguay, que también culminarán su preparación en dicho torneo.

Panamá debutará en este cuadrangular de preparación, que se jugará en la Arena Roberto Durán, el 17 de agosto, enfrentando a Argentina en el partido de cierre de la jornada inaugural, que comenzará con el duelo entre Brasil y Uruguay.

Al día siguiente, el quinteto panameño se medirá a Uruguay, en una jornada que abrirá con el choque entre Argentina y Brasil.

«La Roja sin mangas», como se la conoce, cerrará su participación el 19 de agosto enfrentando a Brasil, mientras que a primera hora se disputará el partido entre Uruguay y Argentina.

García destacó al equipo brasileño y señaló que «con la plantilla que tiene, evidentemente, es un gran candidato a ganar la AmeriCup», pero que para el cuadro panameño «es trascendental llegar lo más armado posible y sacar conclusiones a partir de esos partidos» amistosos. EFE

