Panamá Championship de golf abre la gira latinoamericana del Korn Ferry Tour 2026

2 minutos

Ciudad de Panamá, 28 ene (EFE).- El trazado del exigente Club de Golf de Panamá será epicentro del golf en Latinoamérica, cuando este jueves se dé el golpe de salida de la Panamá Championship, perteneciente al calendario 2026 del Korn Ferry Tour, circuito de ascenso al PGA TOUR.

Con un field internacional de 144 jugadores y amplia presencia latinoamericana, el torneo, que se definirá el domingo próximo, pondrá en juego una bolsa de 1 millón de dólares, de esos 180.000 serán para el ganador. El torneo es tercero de los 26 eventos de la temporada del Korn Ferry Tour de la PGA.

En la cancha estarán representados 20 países, incluidos once jugadores latinoamericanos de siete naciones.

Entre los golfistas latinos destacan: los argentinos Fabián Gómez, Augusto Núñez, Jorge Fernández Valdés y Vicente Marzilio; el chileno Cristóbal Del Solar; el mexicano Álvaro Ortiz; el colombiano Ricardo Celia; el brasileño Fred Biondi y el venezolano Jorge García.

Panamá, el país anfitrión del campeonato por vigesimosegunda ocasión, estará representado por los jugadores amateurs Lucca González y Juan Pablo Motta, quienes recibieron invitaciones especiales.

El Korn Ferry Tour llega a Panamá tras disputarse sus dos primeros torneos de la temporada en Bahamas, con triunfos del estadounidense Taylor Dickson y de Ian Holt, quienes lideran actualmente la Lista de Puntos del circuito.

Además de Dickson y Holt hay otros jugadores a seguir como lo son el joven estadounidense Blades Brown, de apenas 18 años; el canadiense Adam Hadwin, ganador en el PGA TOUR y quien jugará por primera vez el Korn Ferry Tour desde 2014.

Al final de la campaña 2026, los 20 primeros de la lista de puntos del Korn Ferry Tour obtendrán la tarjeta para competir en la temporada 2027 del PGA TOUR. EFE

