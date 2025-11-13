Panamá lamenta el accidente de avión militar turco con 20 muertos

Ciudad de Panamá, 12 nov (EFE).- El Gobierno de Panamá expresó este miércoles que «lamenta profundamente» el accidente de un avión militar turco que dejó 20 soldados muertos.

«Expresamos nuestras solidaridad con las víctimas y las más sinceras condolencias a sus familiares y al Gobierno de la República de Turquía», agregó un comunicado del Ministerio de Exteriores panameño.

La aeronave de transporte, del tipo C-130 Hercules, había salido el martes por la tarde desde Azerbaiyán – con destino a Turquía – y se estrelló en la zona fronteriza entre ese país y Georgia.

Este miércoles el Ministerio de Defensa en Ankara confirmó la muerte de los 20 soldados turcos ocupantes de la aeronave, detalló sus nombres pero no se pronunció sobre las posibles causas del accidente.

La aeronave siniestrada era un C-130 Hercules, un avión de transporte militar turbohélice de cuatro motores diseñado y fabricado por la compañía estadounidense Lockheed Martin. EFE

