Panamá registró 27 muertes por dengue en el 2025, un 51 % menos que el año anterior

Ciudad de Panamá, 7 ene (EFE).- Panamá cerró el 2025 con un total de 27 muertes por dengue, un 51 % menos que el año anterior, y 16.103 casos de la enfermedad, muy por debajo 32.077 del 2024, informó este miércoles el Ministerio de Salud (Minsa).

El Departamento de Epidemiología del Minsa precisó que hasta la semana epidemiológica 52 (del 21 al 27 de diciembre de 2025), la última del año, se registraron en Panamá 27 muertes por dengue y 16.103 casos acumulados.

Esas cifras contrastan con los 53 decesos y los 32.077 contagios del 2024, según los datos oficiales difundidos en enero del año pasado.

La autoridad sanitaria panameña ya destacaba en su informe epidemiológico correspondiente a la semana 50 del 2025 la «reducción significativa» de la incidencia de la enfermedad, respecto al año anterior.

De acuerdo con los datos oficiales difundidos este miércoles y correspondientes a la última semana epidemiológica (52) del año, de la cifra total de casos hasta el pasado 27 de diciembre, 1.588 requirieron hospitalización y 111 fueron clasificados como graves.

El área metropolitana y San Miguelito, en la capital, acumularon la mayoría de casos, con 7.633. Las defunciones se han registrado en casi todas las regiones del país, siendo la provincia occidental de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, la de mayor cantidad, con seis muertes, seguida de la vecina Bocas del Toro, con cuatro, y el área metropolitana con tres.

La tasa de incidencia nacional se situó 352 casos por 100.000 habitantes en la semana epidemiológica 52 del año 2025. La mayoría de los contagios se registraron en personas de entre los 25 y 49 años, pero el grupo más afectado fue el de entre 10 y 14 años, indicó el comunicado oficial de la cartera sanitaria.

El Ministerio de Salud ha explicado con anterioridad que la cocirculación de los cuatro serotipos de dengue en Panamá, con predominio del serotipo DEN-3 y DENV-4, explica «la ocurrencia de casos graves y fatales», y ha señalado que el dengue «es una enfermedad grave y potencialmente mortal, transmitida a través de la picadura del mosquito de la especie Aedes aegypti». EFE

