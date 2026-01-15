Panamá regresa a la Serie del Caribe y defiende título en la Serie de las Américas

Ciudad de Panamá, 15 ene (EFE).- La Liga Profesional de Béisbol de Panamá (Probeis) se prepara para un exigente mes de febrero, marcado por dos compromisos internacionales de alto nivel: la Serie del Caribe 2026, que se celebrará en Guadalajara, México, y la Serie de las Américas, a disputarse en Venezuela.

Probeis oficializó este jueves su regreso a la Serie del Caribe tras su ausencia en la edición de 2025 y confirmó a los Federales de Chiriquí como su representante en el principal certamen de la pelota caribeña.

Al frente del conjunto chiricano estará José Mayorga, actual seleccionador nacional de Panamá para el Clásico Mundial de Béisbol, quien asumirá el reto de liderar al equipo en el torneo regional que se desarrollará del 1 al 7 de febrero en suelo mexicano.

Mayorga señaló, en declaraciones recogidas por la liga, que la participación en Guadalajara representará un «gran reto» y una «revancha» para el béisbol panameño.

«Es revancha por todos lados, revancha en Guadalajara, revancha en Serie del Caribe, será algo bien bonito y buscando la manera de que las cosas se puedan dar para poder levantar el título», señaló Mayorga.

El técnico ya comandó a Panamá en la Serie del Caribe 2024, disputada en Miami, donde el equipo nacional obtuvo la medalla de bronce.

Como parte de su preparación, Probeis informó que los peloteros panameños iniciarán entrenamientos el próximo martes en el estadio nacional Rod Carew, ubicado en las afueras de la ciudad de Panamá.

El debut de Panamá en la Serie del Caribe está programado para el 2 de febrero ante México, la selección anfitriona.

De manera paralela, el béisbol panameño también tendrá representación en la Serie de las Américas, donde las Águilas Metropolitanas competirán con el objetivo de defender el título conquistado en la edición anterior.

El equipo estará bajo la conducción del exjugador de Grandes Ligas Rubén Rivera, quien destacó el valor de dirigir a un club panameño en un torneo internacional.

Rivera afirmó que es un «orgullo» dirigir en su país a un equipo local y se comprometió a crear una «buena química en el equipo» para que sus jugadores solo se preocupen de salir a competir de la mejor forma en este campeonato de béisbol profesional.

Las Águilas iniciarán su preparación el próximo 21 de enero en la academia Mariano Rivera, ubicada en La Chorrera, provincia de Panamá Oeste, y debutarán en la Serie de las Américas el 5 de febrero frente a Venezuela. EFE

