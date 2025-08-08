Panam Sports anunciará el 10 de octubre en Chile la sede de los Juegos Panamericanos 2031

Luque (Paraguay), 8 ago (EFE).- El presidente de Panam Sports, Neven Ilic, dijo este viernes que el próximo 10 de octubre se anunciará en Santiago de Chile la sede de los Juegos Panamericanos de 2031, nominación que se disputan la capital de Paraguay, Asunción, y las ciudades brasileñas Río-Neteroi.

El directivo, de nacionalidad chilena, se declaró «muy contento» con las presentaciones realizadas este día por los comités olímpicos de ambos países durante la LXIII Asamblea General de Panam Sports, reunida desde el jueves en la ciudad de Luque, vecina a Asunción, antes de la inauguración el sábado de los II Juegos Panamericanos Junior.

«Como Panam Sports estamos muy orgullosos de que dos grandes países, dos grandes ciudades, tengan interés en albergar los Juegos Panamericanos 2031 y al final está en manos de los votantes», dijo Ilic a EFE.

Ilic agregó que los dos países cumplen con muchos de los requisitos, pero aclaró que a él no le tocará votar, sino a los 41 países asociados en Panam Sports.

El directivo asistió a una rueda de prensa junto al presidente del Comité Olímpico de Paraguay (COP), Camilo Pérez, en la presentación del cantante argentino de trap y reguetón Tiago PZK, que actuará en la inauguración de los Panamericanos Junior en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

Sobre la presentación que hizo ante la Asamblea, Pérez expresó su confianza en que su país será elegido el 10 de octubre como sede del certamen de mayores.

«Ganarle a Río de Janeiro no es fácil, pero creo yo que le vamos a ganar. Estamos haciendo las tareas, estamos haciendo el trabajo paso a paso», señaló Pérez a los periodistas, al final de la conferencia.

Sostuvo que tras haber perdido la elección para los panamericanos que se harán en Lima 2027, su país cumplió con las tareas pendientes para la nueva postulación con vistas al 2031.

«Creo que estamos viviendo un momento diferente en América, donde ya es oportunidad de que otros países también puedan tener la posibilidad de dar el gran salto que significan unos Juegos Panamericanos de mayores», afirmó el dirigente paraguayo. EFE

