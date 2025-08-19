París mejora el 1,21 % impulsado por los planes para relanzar el consumo en China

París, 19 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó este martes con una subida del 1,21 % impulsado por los planes de Pekín para relanzar el consumo chino, lo que impactaría positivamente en sectores como el del lujo francés.

El CAC-40 cerró en los 7.979,08 puntos, con 33 valores en verde, cinco a la baja y dos inalterados.

Aunque las perspectivas de paz en Ucrania tras la Cumbre del lunes en Washington también han contribuido al alza de hoy, la plaza francesa se benefició especialmente de los planes del Gobierno chino para impulsar el consumo en el país.

Por ello, el sector del lujo -un peso pesado en el índice parisino- sostuvo el aumento de este martes: kering, LVMH y L’Óreal subieron el 2,97 %, 2,95 % y 1,70 %, respectivamente.

También escalaron sectores como el automotriz, con mejoras del 3,19 % de los fabricantes Stellantis y Renault.

Evitaron más subidas valores como la empresa de armamento y de equipos de Defensa Thales (-4,11 %) y el fabricante aeronáutico Airbus (-0,21 %).

La brusca caída de Thales se atribuye a las perspectivas de paz en Ucrania y al probable alto al fuego en Gaza. EFE

atc/ajs