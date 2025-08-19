The Swiss voice in the world since 1935

París mejora el 1,21 % impulsado por los planes para relanzar el consumo en China

Este contenido fue publicado en
1 minuto

París, 19 ago (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, terminó este martes con una subida del 1,21 % impulsado por los planes de Pekín para relanzar el consumo chino, lo que impactaría positivamente en sectores como el del lujo francés.

El CAC-40 cerró en los 7.979,08 puntos, con 33 valores en verde, cinco a la baja y dos inalterados.

Aunque las perspectivas de paz en Ucrania tras la Cumbre del lunes en Washington también han contribuido al alza de hoy, la plaza francesa se benefició especialmente de los planes del Gobierno chino para impulsar el consumo en el país.

Por ello, el sector del lujo -un peso pesado en el índice parisino- sostuvo el aumento de este martes: kering, LVMH y L’Óreal subieron el 2,97 %, 2,95 % y 1,70 %, respectivamente.

También escalaron sectores como el automotriz, con mejoras del 3,19 % de los fabricantes Stellantis y Renault.

Evitaron más subidas valores como la empresa de armamento y de equipos de Defensa Thales (-4,11 %) y el fabricante aeronáutico Airbus (-0,21 %).

La brusca caída de Thales se atribuye a las perspectivas de paz en Ucrania y al probable alto al fuego en Gaza. EFE

atc/ajs

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
12 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR