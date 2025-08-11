The Swiss voice in the world since 1935

Parados cuatro reactores de una central nuclear francesa por las medusas

París, 11 ago (EFE).- Cuatro de los seis reactores de la central nuclear de Gravelines, en el norte de Francia, han parado su producción a causa de la presencia masiva y no previsible de medusas en los tambores filtrantes de las estaciones de bombeo, situadas en la parte no nuclear del complejo, indicó este lunes la eléctrica EDF.

Tres de los reactores se pararon de forma automática «conforme a los dispositivos de seguridad» a última hora del domingo, mientras que el cuarto lo hizo este lunes, agregó la empresa que explota la central en un comunicado.

Los otros dos reactores de Gravelines se encontraban igualmente parados para su mantenimiento, señaló EDF, que explota los 57 reactores nucleares de Francia, que generan alrededor del 70 % de la electricidad del país.

La compañía señaló que la presencia de medusas no ha tenido consecuencias para la seguridad de las instalaciones, el personal o el medioambiente.

Sus técnicos trabajan para poder restablecer el servicio «con total seguridad».

La de Gravelines, situada en la costa muy cerca de la frontera belga, es la mayor central nuclear de Europa occidental tanto por el número de reactores como por su capacidad de producción, de 900 megawatios cada uno de los seis.

En el horizonte de 2040 está previsto que entren en funcionamiento otros dos reactores de nueva generación EPR2, capaces de producir hasta 1.600 megawatios cada uno. EFE

