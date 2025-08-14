Paraguay afirma que busca en el país a 4 atletas cubanos en caso de supuesta deserción

Asunción, 14 ago (EFE).- El ministro del Interior de Paraguay, Enrique Riera, informó este jueves de que su departamento busca a cuatro atletas cubanos que participaron en los Juegos Panamericanos Junior, tras una denuncia de su delegación ante la Policía de que los deportistas no volvieron desde el miércoles a su hotel y agregó que se presume un caso de deserción del equipo.

«Estos todavía no hicieron ninguna gestión al Conare (Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados), pero en principio esa es la presunción que tenemos», dijo Riera a la radio ABC Cardinal, al referirse a la entidad que otorga los refugios y asilos políticos en el país.

El ministro confirmó que, de todos modos, se ha activado la búsqueda de los deportistas.

ABC Cardinal informó de que trata de tres deportistas de remo y una joven del equipo de balonmano.

Los Juegos Panamericanos ASU2025 comenzaron el 9 de agosto y se disputarán hasta el 23 de este mes, con la participación de más de 4.000 deportistas en 28 deportes y 42 disciplinas. EFE

