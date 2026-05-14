Paraguay celebra su independencia con desfile militar y críticas a la corrupción

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Asunción, 14 may (EFE).- Paraguay inició este jueves las celebraciones por el 215 aniversario de su independencia de España con un desfile militar y policial en Asunción, la capital del país, encabezado por el presidente paraguayo, Santiago Peña, en una jornada marcada también por críticas de la Iglesia católica a la corrupción y las deficiencias del sistema judicial en el país.

La tradicional parada se celebró en el tramo de la Costanera de Asunción cercana al Palacio de López, la sede del Ejecutivo, y fue presenciada por cientos de personas.

Durante poco más de una hora, los paraguayos pudieron ver a representantes de los diversos cuerpos policiales y militares del país desfilar, pese a que este evento no estaba pautado inicialmente en los festejos de este año.

La semana pasada, el ministro de Defensa, Óscar González, había informado que el tradicional desfile, uno de los eventos más esperados de las fiestas patrias, no se realizaría por «razones operativas».

El funcionario explicó entonces que las tropas paraguayas fueron desplegadas en el marco de la operación Escudo Guaraní, lanzada en noviembre pasado para combatir al crimen organizado en el país.

Además, añadió que parte de las fuerzas militares cumplían tareas humanitarias, como el apoyo en comunidades bajo las aguas en el Chaco paraguayo, que se verían interrumpidas por el desfile.

Sin embargo, el vicepresidente, Pedro Alliana, anunció después que, tras conversar con Peña, y en vista del clamor popular, acordó con el ministro de Defensa y el de Interior, Enrique Riera, celebrar el desfile «sin que eso afecte de manera alguna» las operaciones de seguridad.

Críticas de la Iglesia a la corrupción en Paraguay

Peña inició los festejos con el acostumbrado izamiento de la bandera en el Palacio de López, un acto acompañado por el disparo de 21 rondas de salva y el sobrevuelo de aeronaves de combate de la Fuerza Aérea Paraguaya.

Como parte de las fiestas patrias, en esta misma jornada, el mandatario y funcionarios de su Gobierno entregaron una ofrenda floral ante los próceres en el Panteón Nacional de los Héroes y asistieron a un tedeum -himno católico para dar gracias- en la Catedral Metropolitana de Asunción.

En este acto, el arzobispo de Asunción, Adalberto Martínez, llamó a «revitalizar» el país mientras criticó «la persistencia de vicios que corroen el tejido social», como la corrupción, el clientelismo, la malversación de recursos públicos y la mala práctica de la justicia», hechos que, afirmó, «en algunos casos representan una degradación ética que margina aún más a los sectores más desprotegidos».

Asimismo, el cardenal pidió que los comicios municipales pautados el venidero 4 de octubre en el país suramericano se celebren sin «excesos que dañen la convivencia nacional», al tiempo que calificó como «legítimas» las diferencias entre los diversos actores políticos.

«Que las legítimas diferencias y contiendas electorales se desarrollen sin divisiones y descalificaciones estériles, ni excesos que dañen la convivencia nacional, fortaleciendo más bien la cultura democrática», dijo durante la lectura de su homilía en un tedeum. EFE

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