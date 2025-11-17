Paraguay da por cerrado el caso de espionaje tras recibir informe confidencial de Brasil

Asunción, 17 nov (EFE).- Paraguay dio este lunes por «concluido el asunto» de las denuncias de espionaje a sus funcionarios, tras recibir de Brasil un «informe confidencial» con las «aclaraciones solicitadas» sobre los hechos ocurridos entre junio de 2022 y marzo de 2023, según un comunicado conjunto de ambas Cancillerías en Asunción.

El pronunciamiento se difundió al término de un encuentro en Asunción entre los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, y de Paraguay, Rubén Ramírez. EFE

