Paraguay entrega la presidencia del Mercosur a Uruguay

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Luque (Paraguay), 30 jun (EFE).- Paraguay entregó este martes la presidencia semestral de Mercosur a Uruguay, al concluir la cumbre del bloque suramericano en la ciudad paraguaya de Luque, cercana a Asunción.

Durante un discurso en la LXVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur, el presidente de Uruguay, Yamadú Orsi, adelantó que su presidencia tendrá como prioridad «avanzar en la implementación de los acuerdos comerciales recientemente concluidos», con énfasis en el tratado con la Unión Europea (UE) y el EFTA.

En ese sentido, el líder progresista planteó celebrar «la primera reunión del Consejo de Comercio del acuerdo interino y convocar el primer foro empresarial Mercosur-UE» durante su presidencia rotatoria.

Uruguay también se enfocará en concluir las negociaciones de acuerdos con Canadá y Emiratos Árabes Unidos y avanzar con la India y Vietnam, destacó Orsi en su intervención.

Además, dijo tener la convicción de que en unos pocos meses el bloque obtendrá «un encuentro cada vez más firme con Japón», país con el que iniciaron oficialmente este martes las negociaciones de un Acuerdo de Asociación Económica (AAE), equivalente a un tratado de libre comercio.

En la reunión de líderes suramericanos también participaron los presidentes de Paraguay, Santiago Peña; Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y Bolivia, Rodrigo Paz.

Igualmente asistieron por primera vez los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y Chile, José Antonio Kast, en calidad de países asociados.

El Mercosur fue fundado en 1991 por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. En 2024 Bolivia se incorporó como miembro pleno y actualmente atraviesa un proceso para adaptar su marco legal. EFE

nva/psh

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