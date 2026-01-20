Paraguay incauta 425 kilos de pasta base de cocaína con destino a Brasil

Asunción, 20 ene (EFE).- La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay informó este martes de la incautación de 425 kilos de pasta base de cocaína en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay (norte), que iban a ser trasladados a Brasil en un camión de gran porte conducido por un hombre de 60 años, que fue detenido.

A través de un comunicado de prensa, la Senad señaló que la droga era transportada en 405 paquetes que estaban ocultos en el techo del camión, y que fue hallada después de «una verificación minuciosa» por parte de miembros del Grupo de Investigación Sensible (GISE).

«El operativo se perfila como un disparador de nuevas investigaciones, ya que los investigadores sospechan la existencia de una estructura logística compleja detrás del transporte de la droga», dijo la Senad.

El jefe del organismo, Jalil Rachid, explicó a la radio 780 AM que las autoridades disponían de información previa sobre el inminente traslado del cargamento desde la zona rural de Chirigüelo hacia Brasil, lo que motivó el inicio de un operativo de inspección.

«Después de mucho batallar, hallamos una buena cantidad de pasta base de cocaína» en el camión, dijo Rachid.

Asimismo, el titular de la Senad indicó que la incautación supone una pérdida superior a los 500.000 dólares para el grupo criminal detrás de este ilícito.

De igual forma, dijo que la pasta base de cocaína tiene un «poder de adicción muy fuerte» y que esta droga apunta a consumidores «de poder adquisitivo menor». EFE

