Paraguay prohíbe temporalmente importación de aves de Argentina por brote de gripe aviar

Asunción, 21 ago (EFE).- El Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay prohibió este jueves de forma temporal la importación de aves vivas, productos, subproductos y alimentos para mascotas de origen aviar procedentes de Argentina, donde se detectó un brote de Influenza Aviar de Alta Petogenicidad (IAAP).

La decisión se tomó debido al «constante intercambio comercial» de aves vivas, productos y subproductos avícolas y alimentos para mascotas entre ambos países, argumentó el Senacsa en una publicación en su cuenta de X.

En el comunicado, la entidad aseguró que realiza un «monitoreo de la evolución de la situación sanitaria» a través de una comunicación permanente con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de Argentina.

En ese contexto, recomendó el «cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad en las granjas avícolas» e instó a la «notificación inmediata» ante sospechas de la presencia de la enfermedad.

El Senacsa recomendó este martes a sus funcionarios y a los productores locales permanecer en «alerta máxima», para notificar el avistamiento de aves muertas o enfermas, luego de haber recibido la notificación de su similar argentina.

También sugirió estar vigilantes en los puntos de ingreso al país.

Según la institución, «no se debe manipular las aves con signos de enfermedad o muertas, para evitar el riesgo de contagio». EFE

