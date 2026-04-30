Paraguay recibirá a Nicaragua en su último partido de preparación al Mundial 2026

1 minuto

Asunción, 30 abr (EFE).- La selección de Paraguay recibirá el 5 de junio en Asunción a la de Nicaragua para su último partido de preparación para el Mundial, al que regresa tras 16 años de ausencia.

«¡Jugamos en casa, antes de la máxima cita! La #Albirroja enfrentará a Nicaragua en lo que será el último desafío previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026», anunció este jueves la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF).

El partido se jugará en el estadio asunceno Defensores del Chaco a las 19.15 horas (22.15 GMT), a solo seis días del comienzo del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el 11 de junio.

Se trata del séptimo partido de preparación de la Albirroja con miras al Mundial, y el primero que jugará en la capital paraguaya.

En marzo pasado la Albirroja venció por 0-1 a Grecia y cayó ante Marruecos por 2-1.

En la gira asiática de octubre, el equipo dirigido por el argentino Gustavo Alfaro empató con Japón 2-2 y perdió con Corea del Sur por 0-2. En noviembre superó a México por 1-2 y cayó ante Estados Unidos por 2-1.

La Albirroja debutará en la vigésima tercera edición del Mundial el 12 de junio contra Estados Unidos. Siete días después se verá las caras con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos contra Australia el día 25.

El equipo logró clasificar en septiembre pasado de forma directa y en la sexta posición de las eliminatorias suramericanas, con 28 puntos, 10 menos que el líder de la clasificación, Argentina, último campeón mundial. EFE

nva/hbr