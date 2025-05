Paraguay recuerda tres años de crimen de fiscal Pecci sin identificar autor intelectual

2 minutos

Asunción, 10 may (EFE).- Paraguay recordó este sábado tres años del magnicidio el fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, asesinado en una isla del Caribe colombiano, sin que se conozca aún a los autores intelectuales de este crimen, por el que Colombia determinó los responsables materiales y dictó siete condenas.

Los homenajes a Pecci, uno de los fiscales antimafia más reconocidos de Paraguay, empezaron en el cementerio de la Recoleta, en Asunción, donde reposan sus restos y se convocaron familiares y amigos para colocar una placa en un panteón con el epígrafe: «Somos los buenos».

«Los tres tiros no me dolieron, me duelen tres años sin que nadie se sonroje por no hacer nada por la causa que debe perseguir al autor intelectual de lo que me hicieron», expresó un amigo de de Pecci al leer una carta en el camposanto.

Pecci fue asesinato a tiros por sicarios el 10 de mayo de 2020 delante de su esposa, la periodista Claudia Aguilera, en la playa de un hotel de la isla colombiana de Barú, donde la pareja pasaba la luna de miel, justo el día en que ella anunció en redes sociales que esperaban a su primer hijo.

Por el asesinato, las autoridades colombianas han capturado y condenado a siete personas y también se han efectuado detenciones en Venezuela y El Salvador.

En Paraguay se abrió una investigación en octubre de 2023 tras una declaración de Francisco Luis Correa Galeano -considerado uno de los ‘articuladores’ del crimen de Pecci y que fue asesinado en una cárcel colombiana mientras cumplía una condena de seis años y medio-, en la que apuntó a quienes presuntamente planearon el asesinato desde Paraguay.

La familia Pecci y sus abogados han denunciado una «denegación sistemática del acceso a la justicia» porque el Ministerio Público y la Justicia paraguaya no les han permitido acceder a la carpeta fiscal.

Aguilera expresó este sábado en una carta que busca proteger a su hijo de dos años «de todo lo malo que le tocó vivir» a su familia, «de la infamia de vivir en un país sin justicia».

«Que no obtengamos resultados no significa inoperancia o inactividad», manifestó el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en un acto en la Fiscalía donde pidió además «tener paciencia» para esclarecer el magnicidio.EFE

nva/mar

(foto) (video)