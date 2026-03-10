Paraguay sufre «retroceso» en la libertad de expresión en 2025, según la SIP

Miami/Asunción, 10 mar (EFE).- Paraguay ha sufrido en 2025 un «retroceso» en la libertad de expresión y de prensa, según el Índice Chapultepec publicado este martes por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que advierte una «retórica gubernamental hostil» contra periodistas y un sistema de control institucional que busca «silenciar la fiscalización ciudadana».

El documento, que abarca el periodo del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025, indica que Paraguay se mantuvo por tercer año consecutivo en la categoría de naciones ‘En Restricción’.

Con 51,09 puntos de un máximo de 100, Paraguay sigue en la novena posición de la clasificación regional, que incluye a 23 países de las Américas y el Caribe, la misma de la edición anterior, pese a que este año bajó 5,71 puntos en su calificación.

El informe subraya que durante los primeros dos años del Gobierno del presidente Santiago Peña «se han sofisticado los mecanismos de censura, pasando de la violencia física dispersa a un acoso judicial sistemático», lo que, según el texto, «limita la independencia editorial».

La SIP indica que, pese a que en el ámbito internacional Peña «promueve un discurso pro-democrático y de atracción de inversiones», «en el plano interno se ha recrudecido la hostilidad hacia los periodistas, con ataques verbales directos y un sistema judicial que a menudo ignora la violencia y permite el acoso legal».

El reporte señala que «la retórica oficial ha cambiado de una apertura inicial a una confrontación con medios no alineados», que, según el documento, son acusados «de generar desconfianza en la gestión pública».

«Este contexto -concluye el apartado dedicado a Paraguay- ha convertido la labor periodística en un ejercicio de alto riesgo, tanto físico como patrimonial y legal». De igual forma, advierte que ello crea «un entorno adverso para la libertad de prensa».

El sexto informe de la SIP alerta de un deterioro dramático en las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en las Américas, con un promedio regional de 47,10 puntos, el nivel más bajo desde que se realiza el Índice Chapultepec.

Otros países ‘En Restricción’ son Argentina, Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y Guatemala.

Según el índice, Venezuela y Nicaragua son países «sin libertad de expresión».EFE

