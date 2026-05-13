Paraguay tacha de «lamentables» declaraciones de China por relación con Taiwán

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Asunción, 13 may (EFE).- El ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, calificó este miércoles como «lamentables» las declaraciones del portavoz chino Guo Jiakun, quien la víspera tachó de «peones» a los dirigentes del país suramericano, que mantiene una sólida relación con Taiwán.

«Son lamentables las expresiones del funcionario del Gobierno de china continental», dijo Ramírez durante una conferencia de prensa en Mburuvicha Roga, nombre en guaraní de la residencia presidencial paraguaya.

Ayer, el portavoz de la Cancillería china, Guo Jiakun, acusó a los dirigentes paraguayos de actuar como «peones de las fuerzas independentistas de Taiwán» y de ignorar «la voluntad del pueblo» tras la reciente visita del presidente Santiago Peña a la isla, donde ambas partes firmaron varios acuerdos de cooperación bilateral.

En relación con esto, Ramírez dijo hoy que las relaciones entre Taiwán y Paraguay «se basan sobre principios y valores» compartidos, como la libertad, la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos.

Asimismo, señaló que Paraguay ha buscado dialogar «en su oportunidad» con el Gobierno chino en Pekín para establecer relaciones diplomáticas y consulares.

«Pero ellos no aceptan que nosotros tengamos relaciones con Taiwán, así como nosotros no aceptamos ninguna condición para establecer tales relaciones con China. De manera que, para nosotros, no tiene sentido discutir», agregó.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China redujeron significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

El Gobierno de Peña en múltiples ocasiones ha defendido que sus vínculos con Taipéi se sustentan en «valores compartidos», pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín.

En 2025, las exportaciones de carne bovina representaron ingresos por 2.112 millones de dólares para Paraguay y Taiwán fue el tercer destino de los envíos, con compras por 288,3 millones de dólares, según reportó en diciembre pasado la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Asimismo, Taiwán y Paraguay concretaron en 2025 un acuerdo de cero aranceles para la carne porcina del país suramericano, un paso que consolidó la alianza comercial entre ambos. EFE

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