Paralizado el metro de Londres debido a una huelga en demanda de mejores salarios

Una huelga de trabajadores del metro de Londres, que reclaman mejores salarios, paraliza este lunes la circulación en la capital británica, perturbando los desplazamientos de millones de personas.

El operador Transport for London (TfL), que gestiona el metro, había advertido que habría poco o ningún servicio entre el lunes y el jueves en las 11 líneas.

Convocada por el sindicato de transportes RMT, el objetivo de la huelga, que afecta a conductores, operadores de señalización y personal de mantenimiento, es reclamar mejores salarios, así como una reducción del tiempo de trabajo.

Los autobuses y algunas líneas específicas, como la nueva de cercanías Elizabeth Line que conecta la periferia, no están afectados.

«Es realmente molesto», cuenta Lauren, de 53 años, una empleada administrativa del sector de la construcción, que dice no tener «ninguna empatía con los conductores» de metro.

La empleada se ve obligada a ir caminando a su trabajo desde la estación de London Bridge, en el centro de Londres.

«¡Tenemos que poder trabajar!», añade Amita, otra funcionaria, que no quiere dar su apellido.

Después de tomar su tren de cercanías en Dartford, en Kent, Amita tiene que caminar 45 minutos para llegar a su trabajo.

Aida, de 17 años, llegará tarde a su primer día en su nuevo centro de secundaria y teme «ser excluida de su formación».

«Así que esto es realmente un caos», dice.

Claire Mann, directora de operaciones de TfL, afirmó en una declaración enviada a la AFP que la empresa está decepcionada de que «el sindicato RMT haya decidido continuar con esta acción» a pesar de una oferta de remuneración que era «justa y razonable».

Un portavoz del sindicato RMT explicó la semana pasada a la AFP que los empleados del metro «sienten la presión de horarios de trabajo extremos, lo que puede provocar problemas de salud».

Los huelguistas rechazan, en particular, la propuesta de aumento salarial del 3,4% ofrecida por la dirección de TfL, y exigen una reducción de las horas de trabajo semanales.

