Paramount renueva el programa de Jon Stewart hasta finales de 2026

Redacción Internacional, 4 nov (EFE).- El presentador y cómico estadounidense Jon Stewart ha alcanzado un acuerdo con la compañía Paramount para renovar su programa, ‘The Daily Show’, hasta diciembre de 2026, poniendo así fin a las especulaciones más inmediatas sobre el futuro de su show.

Stewart seguirá al frente de ese programa de entrevistas y actualidad los lunes, mientras que de martes a jueves el presentador continuará rotando.

«La renovación es una victoria para el público, para Comedy Central y para todos nuestros socios de programación. (…) Jon Stewart continúa elevando el género que él mismo creó. Su regreso es un compromiso constante con la comedia incisiva y el comentario agudo que definen a ‘The Daily Show'», ha dicho en un comunicado el jefe de Comedy Central, Ari Pearce.

Stewart, de 62 años, presentó ese programa de 1999 a 2015 y volvió al programa en 2024, asegurando entonces que quería una plataforma para «descargar ideas» a medida que el año se adentraba en la temporada electoral.

La extensión le permitirá estar en el aire durante las elecciones de medio mandato de noviembre de 2026, en las que los votantes eligen a un tercio de los senadores y a todos los miembros de la Cámara de Representantes.

El futuro del programa, según la cadena CNN, había estado en entredicho con la fusión de Paramount con Skydance y algunas concesiones que Paramount había hecho con la Administración del republicano Donald Trump.

Entre ellas, el acuerdo anunciado en julio para cerrar el litigio relacionado con la entrevista que la cadena CBS, propiedad de la compañía, realizó en 2024 a su entonces rival electoral, la entonces vicepresidenta demócrata Kamala Harris, para el programa ’60 Minutes’.

Estaba previsto que el contrato de Stewart expirara a finales de este año y aunque los nuevos propietarios de Paramount expresaron en agosto su deseo de revitalizar canales de cable como Comedy Central, también subrayaron la necesidad de reducir costos.

La decisión de ABC, una cadena gestionada por Disney, de suspender el ‘late show’ de Jimmy Kimmel después de que el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, amenazara con tomar medidas contra el canal si no ‘castigaban’ al presentador levantó además dudas sobre el conjunto de los programas satíricos de la franja nocturna.

Esa suspensión se produjo a mediados del pasado septiembre tras los comentarios de Kimmel sobre el asesino del activista ultraderechista Charlie Kirk, pero el boicot duró solo una decena de días y se levantó después de que la empresa dijera haber evaluado los comentarios de los espectadores y anunciantes. EFE

