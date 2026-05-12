Parlamento venezolano aprueba reforma para elevar el número de magistrados en el Supremo

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Caracas, 12 may (EFE).- La Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de Venezuela aprobó este martes una reforma de ley para aumentar el número de magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de 20 a un total de 32, en medio de un proceso de selección de nuevos integrantes de la máxima corte del país suramericano.

Durante una sesión ordinaria, transmitida por el canal estatal ANTV, los diputados acordaron que la Sala Constitucional esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas del TSJ estarán integradas por cinco. EFE

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