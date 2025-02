Partido Comunista venezolano cree que políticas del chavismo incentivan la migración

Caracas, 25 feb (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) aseguró este martes que la Administración de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, aplica una «política de tenaza» contra los ciudadanos que los empuja al «precipicio» de la migración.

A través de una nota de prensa, Carlos Ojeda Falcón, miembro del buró político del PCV, sostuvo que la crisis política y económica del país, empuja a los venezolanos «hacia el precipicio de la migración, donde no tienen seguridad social, donde no tienen seguridad jurídica, donde no tienen seguridad política, donde no tienen posibilidad de recurrir a la reivindicación de derechos porque son vistos como ilegales».

Agregó que esta búsqueda de condiciones para «vender la fuerza de trabajo con una mejor retribución, somete a los connacionales a situaciones de riesgo».

«Mientras no sea recompuesto el salario y la política económica no tenga en su centro al ser humano, y a los trabajadores de manera especial, no podrá cerrarse la brecha de la migración», insistió.

A su juicio, la Administración chavista aplica una «política de tenaza» basada, dijo, en el «empobrecimiento y la represión».

Ojeda señaló que esta «política» se ha agudizado tras las elecciones presidenciales de julio del año pasado, en los que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó a Maduro como el ganador, sin que hasta la fecha se hayan publicado los resultados desagregados como estableció su cronograma.

El dirigente político indicó que la «migración masiva» es una de las consecuencias de esta «política de tenaza» contra los venezolanos.

Un grupo de 242 migrantes venezolanos, entre ellos mujeres y niños, retornó este lunes a su país en un avión procedente de México, según informó el titular del Ministerio de Interior, Diosdado Cabello.

Este tercer grupo de migrantes regresó al país luego de que Caracas aceptara recibir deportados por Estados Unidos a finales de enero, cuando Richard Grenell, representante especial del presidente Donald Trump, se reunió en la capital venezolana con Nicolás Maduro. EFE

