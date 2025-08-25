Partido de Machado denuncia la detención de una coordinadora local en el este de Venezuela

Caracas, 25 ago (EFE).- El partido opositor Vente Venezuela (VV), liderado por la exdiputada María Corina Machado, denunció este lunes la detención de la activista política Lorenia Gutiérrez, coordinadora de la formación política en una localidad en el sureste del país.

A través de la red social X, el Comité de Derechos Humanos de VV señaló que Gutiérrez, coordinadora del partido en la parroquia Universidad del municipio Caroní, en el estado Bolívar, fue detenida «la mañana de este lunes, 25 de agosto, (por) funcionarios encapuchados y armados», quienes «allanaron su residencia, sin orden judicial, y se la llevaron a la fuerza a paradero desconocido».

«Alertamos a la comunidad internacional de esta situación que hoy vulnera los derechos de una mujer venezolana, por el simple hecho de pensar distinto», dijo el comité, que exigió información sobre el paradero de la activista, así como su liberación inmediata.

Con Gutiérrez, el partido de Machado contabiliza 211 activistas y dirigentes opositores detenidos, la gran mayoría colaboradores de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición de oposición en Venezuela.

El pasado fin de semana fueron excarcelados en el país 13 presos políticos, entre ellos el exdiputado Américo de Grazia, el dirigente Pedro Guanipa y dos exalcaldes, lo que fue celebrado por activistas y dirigentes opositores, quienes abogaron por la liberación de quienes, consideran, aún permanecen detenidos «injustamente».

Organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales, como Foro Penal y Human Rights Watch (HRW), denuncian que en la nación caribeña existe un patrón de «puerta giratoria» por el que se libera a algunos políticos presos, al tiempo que se detiene a otros.

El Ejecutivo de Nicolás Maduro asegura que el país está «libre de presos políticos» y que los señalados como tal están encarcelados por la «comisión de terribles hechos punibles».EFE

