The Swiss voice in the world since 1935

Partido de Machado pide liberar a dos activistas detenidos «injustamente» hace 17 meses

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Caracas, 20 ago (EFE).- El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), liderado por la opositora María Corina Machado, exigió este miércoles la libertad de sus dos colaboradores Henry Alviarez y Dignora Hernández, que consideró detenidos «injustamente» hace 17 meses tras ser acusados de los presuntos delitos de conspiración, legitimación de capitales y asociación.

A través de una publicación en X, la formación indicó que los activistas fueron detenidos «por el simple hecho de ejercer la política y trabajar por la libertad de Venezuela».

El comité destacó que Alviarez es un abogado de «amplia trayectoria» y padre de familia, mientras que Hernández es una docente,»siempre orgullosa de mostrar sus raíces y dispuesta a darlo todo por su familia y su país».

El presidente Nicolás Maduro y el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

En marzo pasado, Saab afirmó que un año atrás fue desmantelada la «operación mercenaria denominada Gran Alianza Territorial», que tenía como finalidad, dijo, producir acciones de calle para «subvertir el orden establecido, coordinando y financiando el ingreso por (la ciudad colombiana de) Cúcuta de un grupo de terroristas para atentar contra» Maduro y altas autoridades del país.

Asimismo, indicó que, tras la investigación desplegada para el «desmantelamiento» de esta operación, se estableció la «responsabilidad logística y operacional» de Alviarez y Hernández, a quienes señaló de suministrar a los «grupos terroristas» recursos para intentar «ataques simultáneos a instalaciones militares».

El fiscal general afirmó que los opositores también buscaban generar «acciones callejeras» para la «desestabilización en el país y lograr la habilitación de su jefa, María Corina Machado», en las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado.EFE

sc/lb/cpy

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
13 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
16 Me gusta
12 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR