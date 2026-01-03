Partido Nacional de Honduras pide transición pacífica en Venezuela tras captura de Maduro

Tegucigalpa, 3 ene (EFE).- El conservador Partido Nacional de Honduras, del presidente electo Nasry ‘Tito’ Asfura, respaldado por el presidente estadounidense, Donald Trump, abogó este sábado por una «transición ordenada, pacífica y constitucional» en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas militares de Estados Unidos bajo cargos de narcoterrorismo.

Esa transición debe estar «basada en la expresión libre de la voluntad popular, que permita restablecer la institucionalidad democrática y abrir un nuevo ciclo de reconciliación, legalidad y progreso para el pueblo venezolano y la región», dijo en un comunicado esa formación política.

Señaló que la defensa de las instituciones, el respeto a la voluntad soberana de los pueblos y la vigencia plena de los derechos humanos son «principios irrenunciables» para las naciones que «aspiran a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible».

La fuerza política que llevó a la victoria a Asfura en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre afirmó que las «experiencias autoritarias» que, bajo discursos ideológicos, han «erosionado la institucionalidad y vulnerado libertades fundamentales en Venezuela confirman que no existe justicia sin democracia ni prosperidad sin libertad».

«Creemos firmemente que América Latina está llamada a vivir en libertad. La democracia prevalece cuando las instituciones se respetan, la ley se impone sobre la arbitrariedad y las naciones actúan con principios y responsabilidad histórica», enfatizó el Partido Nacional.

Trump informó este sábado de que su país llevó a cabo «con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela» e indicó que «su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país».

Aseguró que ambos fueron transportados en helicóptero hasta el buque militar USS Iwo Jima, desplegado en el Caribe desde el verano, y que desde ahí serán llevados ante un tribunal Federal de Nueva York, donde el presidente venezolano está formalmente acusado de cuatro cargos, incluyendo conspiración para el narcoterrorismo. EFE

