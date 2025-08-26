Partido opositor colombiano Cambio Radical pide medidas a CIDH ante amenazas a su bancada

Bogotá, 26 ago (EFE).- El partido opositor colombiano Cambio Radical solicitó este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares «urgentes» para sus congresistas, al advertir que enfrentan un «alto riesgo» por un ambiente hostil marcado por amenazas, estigmatización y agresiones.

La petición, firmada por el director nacional del partido, Germán Córdoba, denuncia que varios de sus parlamentarios han recibido intimidaciones por parte de grupos criminales sin que el Estado haya adoptado acciones efectivas para su protección.

«Todas las amenazas que se han recibido han sido denunciadas ante la Fiscalía, informadas a la Unidad Nacional de Protección e incluso a organismos internacionales, pero no se han tomado medidas contundentes para contrarrestar estos riesgos», aseguró Córdoba en un comunicado.

El dirigente recordó que el riesgo se agravó con el atentado este mes contra el representante a la Cámara Julio César Triana en el departamento sureño del Huila, cuyo vehículo recibió ocho impactos de bala.

También señaló que dirigentes regionales de esa fuerza política, como gobernadores, alcaldes, diputados y concejales han sido blanco de intimidaciones que afectan su ejercicio político de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Cambio Radical, con una bancada de 29 congresistas, pidió a la CIDH que ordene al Estado colombiano reforzar de inmediato los esquemas de seguridad, incluir la protección a familiares de los parlamentarios y garantizar el acompañamiento en sus desplazamientos por el país.

El partido anunció además que solicitó una reunión en Washington con los comisionados de la CIDH para exponer directamente su diagnóstico y propuestas frente a la situación.

La tensión política en Colombia ha aumentado tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del también partido opositor de derecha Centro Democrático, quien falleció el 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado.

El Gobierno anunció ayer el refuerzo de la seguridad de los precandidatos presidenciales y congresistas, con el despliegue de más de 6.000 policías y 96 pelotones del Ejército en todo el país, así como la duplicación de los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). EFE

