Partido opositor colombiano denuncia amenazas de la guerrilla a cuatro de sus candidatos

2 minutos

Bogotá, 2 mar (EFE).- El partido opositor colombiano Movimiento de Salvación Nacional, de derecha, denunció este lunes que, según información de «fuentes externas de alta confianza», cuatro de sus candidatos al Senado para las elecciones del próximo domingo fueron declarados objetivo militar por el frente 33 de las disidencias de las FARC.

Los afectados son el exministro de Justicia Wilson Ruiz, el mayor retirado Germán Rodríguez, el exsenador Carlos Felipe Mejía y el creador de contenido Alejandro Bermeo, quienes, según el comunicado, fueron advertidos de supuestas amenazas en su contra en la actual campaña electoral.

Salvación Nacional dijo que acompañó a sus aspirantes a interponer las denuncias respectivas y exigió a las autoridades una investigación «pronta, rigurosa y transparente», así como la asignación inmediata de esquemas de seguridad.

El partido aseguró además que estos hechos se suman a otros episodios de intimidación contra sus dirigentes, entre ellos la incineración en octubre pasado del vehículo de su entonces candidato a la Cámara por Arauca, Juan Carlos Santamaría, atribuida a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y actos de hostigamiento en Bogotá contra otros aspirantes al Congreso.

Los colombianos acudirán a las urnas este domingo 8 de marzo para las elecciones legislativas y participar en consultas interpartidistas para definir candidatos a la Presidencia, un proceso que antecede a la primera vuelta de las presidenciales prevista para el 31 de mayo.

En caso de que ninguno de los aspirantes obtenga más del 50 % de los votos, el país celebrará una segunda vuelta el 21 de junio para definir al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño.

Salvación Nacional, fundado por el asesinado líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, avala en estas elecciones la candidatura presidencial del abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien figura segundo en las encuestas de intención de voto.

Las amenazas contra los candidatos al Senado se producen en un contexto de creciente tensión electoral en varias regiones del país, donde diferentes organismos han advertido sobre riesgos para candidatos y líderes políticos por la presencia de grupos armados ilegales que buscan incidir en el proceso. EFE

enb/joc/nvm