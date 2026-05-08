Partido opositor de Venezuela culpa al «desgobierno» por la crisis del sistema eléctrico

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Caracas, 8 may (EFE).- El partido opositor de Venezuela Un Nuevo Tiempo (UNT) culpó este viernes al «desgobierno» por la crisis del sistema eléctrico del país, donde aseguró que «miles de ciudadanos» de al menos 12 estados sufren racionamientos y apagones diarios que los obligan a pasar horas sin electricidad.

«El sistema eléctrico venezolano atraviesa una crisis producto de años de ineficiencia, corrupción y abandono. Un desgobierno que ha llevado al país al caos y a una de las peores emergencias humanitarias de nuestra historia», manifestó UNT en X.

El partido opositor subrayó que las fallas constantes dañan electrodomésticos, afectan el trabajo, la educación y deterioran la calidad de vida de los venezolanos.

«Es urgente atender esta crisis, recuperar el sistema eléctrico nacional y avanzar hacia una estabilización que permita vivir con dignidad», exigió.

El Gobierno de Venezuela informó el jueves en un comunicado que ejecuta «maniobras» de estabilización y protección del Sistema Eléctrico Nacional para garantizar el equilibrio del servicio, al asegurar que ese día se alcanzó un «hito en la demanda» de electricidad.

Por tanto, llamó al sector privado a usar de manera responsable sus fuentes propias de generación ante las altas temperaturas pronosticadas para el jueves y este viernes, y mantuvo la prohibición sobre la minería digital en todo el territorio.

A partir de este viernes, se tiene previsto el inicio de una convocatoria nacional con sectores privados, industriales, académicos y científicos para presentar el Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional, subrayó el comunicado oficial.

Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el Gobierno ha responsabilizado en el pasado a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector, y a las sanciones económicas de Estados Unidos. EFE

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