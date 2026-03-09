Partido opositor dice que falta de servicio consular afecta a tres millones de venezolanos

3 minutos

Caracas, 9 mar (EFE).- El partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT) advirtió este lunes que la falta de servicios consulares del país en el exterior afecta a cerca de tres millones de migrantes, por lo que instó al Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, a restablecer este tipo de relaciones.

En una conferencia de prensa, el secretario de Asuntos Internacionales de UNT, Carlos Valero, aseguró que ese grupo de venezolanos en el exterior se encuentra en una «situación de indefensión», por lo que pidió una «reapertura consular inmediata», sobre todo, en países con «alta concentración».

Entre esas naciones, señaló a Perú, Chile, Ecuador y Argentina.

«Nuestro país, en este nuevo tiempo político, no podrá estar completo en cuanto a sus capacidades institucionales y a la atención a la gente mientras haya un solo hermano venezolano que no reciba atención consular», expresó.

En Chile, el 70 % de los venezolanos no tienen documento vigente, mientras que la mitad de los que viven en Perú tienen sus pasaportes vencidos, según el partido.

El exdiputado exigió también atender los casos de los niños nacidos en el exterior que «no tienen cédula» de identidad venezolana y que, «en consecuencia, son apátridas», así como los de detenidos en países sin servicios consulares.

Al respecto, indicó que hay «cerca de mil venezolanos» privados de libertad en una cárcel en Lima, Perú, de los cuales estima que «el 70 % fueron detenidos en redadas migratorias y por estar irregulares».

Por otra parte, el opositor solicitó al Estado revisar «con urgencia» el costo del pasaporte venezolano, que señaló como «el más caro de América Latina» y que, incluyendo gastos consulares, puede llegar a los 336 dólares.

A juicio de Valero, la reanudación de relaciones consulares y la regularización de migrantes permitirán luego una actualización del registro electoral de cara a unos próximos comicios en Venezuela, que apuesta por que sean «en el tiempo más breve».

«Si estamos en un nuevo tiempo político, como creo que lo estamos, no debería seguir existiendo exclusión electoral», agregó.

Venezuela rompió sus relaciones con varios países de América Latina en medio de las críticas al Gobierno chavista, la mayoría de ellas tras la última elección presidencial de 2024 cuando Nicolás Maduro fue proclamado reelecto entre denuncias de fraude de la oposición.

La semana pasada, Venezuela y Estados Unidos acordaron formalmente restablecer las relaciones diplomáticas y consulares, poco más de dos meses después de la captura de Maduro por parte del país norteamericano.

El pasado febrero, el Gobierno venezolano dijo que acordó con República Dominicana reactivar los servicios consulares, así como la conexión aérea, luego de que Caracas rompiera en julio de 2024 relaciones con la isla porque esta cuestionó el resultado de las presidenciales en las que el ente electoral, afín al chavismo, proclamó la controvertida victoria de Maduro, sin luego publicar las actas de votación. EFE

csm/bam/cpy

(foto)(video)