Partidos árabes de Israel anuncian intención de concurrir en lista conjunta en comicios

1 minuto

Jerusalén, 22 ene (EFE).- Los líderes de los partidos árabe-israelíes Lista Árabe Unida, Hadash, Taal y Balad anunciaron la noche de este jueves su intención de concurrir en una lista conjunta en las próximas elecciones, que deberían celebrarse en octubre de 2026, según una declaración emitida al final de una manifestación en la ciudad árabe-israelí de Sakhnin contra el crimen y la violencia en la comunidad árabe.

La declaración, según un vídeo difundido en X en el que se ve a los líderes de estas formaciones alzando los puños y aplaudiendo, fue firmada por los parlamentarios Ahmad Tibi y Ayman Odeh (de Hadash), Sami Abu Shahadeh (Balad) y Mansour Abbas (presidente de la Lista Árabe Unida).

Tras la firma, el ministro israelí de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, compartió un fotograma del mismo vídeo en su cuenta de X con la frase: «Alianza de Representantes del Terrorismo».

En noviembre de 2022, Benjamín Netanyahu ganó las elecciones con su partido Likud siendo el más votado, y aliándose para gobernar con el bloque sionista religioso, dando inicio al gobierno más derechista y antiárabe de la historia de Israel.

Las formaciones árabes suelen aliarse en coaliciones de cara a las elecciones generales, y uno de sus principales retos consiste en impulsar la participación del voto árabe, que tiende al autoboicot a modo de rechazo de la discriminación que padecen por parte del Gobierno de Israel. EFE

