Pashinián anuncia «nueva realidad» para el Cáucaso tras rúbrica de acuerdo en EE.UU.

Tiflis, 18 ago (EFE).- El primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, anunció hoy que el Cáucaso ingresa en «una nueva realidad» tras la rúbrica del tratado de paz entre su país y Azerbaiyán en Estados Unidos.

«Entre Armenia y Azerbaiyán se estableció la paz, querido pueblo (…) Se trata de una realidad completamente nueva, en la que la venganza y la hostilidad deben ser descartadas», afirmó en un discurso a la nación televisado.

El jefe del Gobierno armenio añadió que «los documentos rubricados en EE.UU. son un punto de inflexión».

«A partir de ese momento vivimos en un Cáucaso totalmente diferente», aseveró, al señalar que el cierre del capítulo de Nagorno Karabaj, un territorio controlado por separatistas armenios recuperado por Azerbaiyán en 2023, «hizo posible la paz» entre Ereván y Bakú.

Los líderes de Armenia y Azerbaiyán firmaron el pasado 8 de agosto en la Casa Blanca un acuerdo que establece una hoja de ruta para poner fin a casi cuatro décadas de enfrentamientos armados.

«Armenia y Azerbaiyán se comprometen a cesar los combates de forma definitiva, abrir el comercio, permitir los viajes, restablecer relaciones diplomáticas y respetar la soberanía y la integridad territorial mutuas», declaró el presidente estadounidense, Donald Trump.

Uno de los puntos centrales del entendimiento es la creación de un corredor denominado Ruta de Trump para la Paz y la Prosperidad Internacional (TRIPP) – anteriormente conocido como Corredor de Zanguezur-, de unos 43 kilómetros de extensión a través de territorio armenio.

El acuerdo de paz está pendiente del referéndum constitucional en el que los armenios deben retirar toda referencia al territorio de Nagorno Karabaj, enclave azerbaiyano habitado por armenios y conquistado por Bakú en 2023, en el preámbulo de la Carta Magna.EFE

