Patriarcado Latino de Jerusalén destaca tarea del papa por Gaza: «Siempre fue solidario»

2 minutos

Jerusalén, 21 abr (EFE).- El patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, quiso destacar este lunes en un vídeomensaje grabado «la solidaridad y preocupación» que el papa Francisco mostró, hasta el último día de su pontificado, por la guerra en la Franja de Gaza, activa desde hace ya año y medio.

«Nunca dejó de llamarnos mientras seguimos viviendo en esta terrible guerra. Quería que le diéramos información de la situación y siempre expresó su preocupación y solidaridad. Siempre quería donar algo a la parroquia de Gaza y a la gente de Gaza», subrayó el cardenal.

Y agregó: «Gaza siempre será uno de los símbolos de su pontificado. Siempre estuvo cerca de los pobres, en contra de las guerra y trabajó por la paz».

En el vídeo, Pizzaballa también recordó que conoció al pontífice Francisco en una visita a Buenos Aires hace 20 años, cuando por entonces era cardenal en la capital argentina.

«Estaba muy nervioso porque yo no estaba acostumbrado a reunirme con cardenales. Llegué tarde porque había mucho tráfico y aparqué rápido y mal. Cuando bajé del coche me encontré con Francisco quien me dijo que no me preocupara que me estaba esperando. Me di cuenta, desde el principio, que no iba a ser un hombre de protocolos», indicó.

Asimismo, el prelado puso en valor la apuesta del papa por el diálogo entre las diferentes religiones y culturas.

«Otro punto a destacar es el diálogo. El diálogo entre las diferentes religiones, diferentes culturas. Esto siempre ha sido el corazón de su pontificado», dijo.

Pizzaballa es considerado uno de los posibles papables de cara al cónclave en el que se elegirá al sucesor del pontífice Francisco.

«Ahora tenemos que rezar por él. No tengo dudas de que ahora él está rezando por nosotros. Así que estamos unidos en rezar por él con confianza y esperanza de que Dios continuará acompañando la vida de la Iglesia, a la que Francisco ha servido por muchos años», concluyó.

El papa Francisco falleció este lunes a las 7.35 horas (5.35 GMT) en su residencia de la Casa Santa Marta, anunció el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrel. EFE

