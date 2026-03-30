Patriarcado Latino pide garantizar el rezo en todos los lugares santos tras recular Israel

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Jerusalén, 30 mar (EFE).- El Patriarcado Latino de Jerusalén confirmó este lunes que «los asuntos relativos a las celebraciones de la Semana Santa en la Iglesia del Santo Sepulcro han sido resueltos» con las autoridades de Israel, y confió en que haya «soluciones» para garantizar la oración en todos los lugares santos.

«Esperamos que se sigan encontrando las soluciones adecuadas para que la oración pueda tener lugar en los lugares de culto, particularmente en los Lugares Santos de todas las religiones, respetando tanto las legítimas necesidades de seguridad como las prácticas y oraciones religiosas de profunda importancia para cientos de millones de creyentes», recoge en un comunicado.

Este lunes, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, revocó la prohibición de entrada al Santo Sepulcro a la máxima autoridad católica en Tierra Santa, el patriarca latino Pierbattista Pizzaballa, y dijo que puede «celebrar servicios religiosos según desee».

«De acuerdo con la Policía de Israel, se ha garantizado el acceso a los representantes de las Iglesias para la celebración de las liturgias y ceremonias y para la preservación de las antiguas tradiciones pascuales en la Iglesia del Santo Sepulcro», añade el comunicado del Patriarcado Latino.

La institución eclesiástica agradece también en su nota al presidente de Israel, Isaac Herzog, quien llamó el domingo a Pizzaballa, «por su pronta atención y valiosa intervención».

«Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento a los Jefes de Estado y funcionarios que actuaron con rapidez para comunicar su firme postura, muchos de los cuales se comunicaron personalmente para expresar su cercanía y apoyo», indicó.

Pizzaballa quiso oficiar durante el Domingo de Ramos una bendición y misa privada, con tan solo otras tres personas, en la Basílica del Santo Sepulcro. La Policía israelí se lo impidió, pese a estar respetando las restricciones por seguridad que limitan el aforo a 50 personas debido a la guerra con Irán. EFE

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