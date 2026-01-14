Patriotas por Europa registra una moción contra Von der Leyen por el acuerdo con Mercosur

Bruselas, 14 ene (EFE).- El grupo de los Patriotas por Europa en el Parlamento Europeo, del que forma parte el partido de ultraderecha español Vox, registró este miércoles una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por promover el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.

Se trata de la segunda moción de censura que el grupo registra contra Von der Leyen en esta legislatura y la cuarta que tendrá que afrontar la presidenta del Ejecutivo comunitario en su segundo mandato, sin que hasta ahora haya prosperado ninguna de ellas.

«Presentamos hoy una moción de censura contra Von der Leyen para que sea inmediatamente cesada y substituida por una Comisión que pare el acuerdo con Mercosur y de un giro radical a la política europea», dijo el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en un video facilitado a los medios de comunicación.

El grupo acusa a Von der Leyen, quien viajará el sábado a Paraguay para firmar el acuerdo comercial, de haber «ignorado deliberadamente las constantes protestas del campo» o «las advertencias de los Estados miembros».

«Lejos de rectificar (…) ha optado por imponer Mercosur a toda costa, sacrificando a agricultores y ganaderos en nombre de una agenda globalista ajena a la realidad del mundo rural», argumenta.

«El acuerdo con Mercosur se suma a una cadena de decisiones que han debilitado la producción europea, destruido competitividad y convertido a Europa en dependiente de importaciones mientras se asfixia con impuestos y normas a quienes producen dentro de nuestras fronteras», insistió el grupo parlamentario en un comunicado.

Patriotas por Europa cuenta con 85 eurodiputados, más de los 72 que se requieren para registrar una moción de censura, aunque la formación asegura que ha recabado el apoyo de más de 100 eurodiputados, tras el respaldo de algunos miembros de la Europa de las Naciones Soberanas (el otro grupo de ultraderecha del Parlamento Europeo) y de los Conservadores y Reformistas Europeos.

La Conferencia de Presidentes de la Eurocámara se reúne este miércoles por la tarde para decidir la fecha en que se votará la moción de censura en el pleno de la semana que viene en Estrasburgo (Francia).

No obstante, para que pueda prosperar es necesario el apoyo de dos terceras partes de la Eurocámara, por lo que su éxito es improbable aunque sí reflejará, previsiblemente, la profunda división que existe en el Parlamento Europeo a cuenta del pacto con el Mercosur.

Por otro lado, los líderes de los grupos políticos también deberán decidir esta tarde si incluyen en la agenda dos intentos separados de llevar el acuerdo de Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo cuál paralizaría la ratificación del pacto hasta que la corte comunitaria determine si es compatible con los tratados europeos.

La primera de estas dos resoluciones está firmada por 145 diputados de cinco grupos políticos diferentes, incluyendo a la Izquierda y los Verdes, mientras que la segunda ha sido impulsada por Patriotas y suma también una veintena de firmas adicionales de los ultraconservadores.

Ambos textos, que en principio se votarían el miércoles, critican entre otras cuestiones la base legal elegida para la ratificación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan aprobarse sólo con el visto bueno de la Eurocámara y sin el consentimiento de los parlamentos nacionales. EFE

