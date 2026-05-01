Paz anuncia una «nueva etapa» de su Gobierno y llama a un «encuentro nacional» en Bolivia

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La Paz, 30 abr (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este jueves el inicio de una «nueva etapa» en su país y llamó a un «gran encuentro nacional» para abordar temas importantes, como la minería y las tierras, en vísperas del Día Internacional del Trabajo, cuando está previsto un mitin de sindicatos que cuestionan a su Gobierno.

En un mensaje grabado, Paz indicó que «a partir del Primero de mayo» se invitará a «todos los bolivianos» a que participen en un «gran encuentro nacional» para trazar una agenda que incluya «todas las temáticas» importantes para el país.

El mandatario mencionó que el mes que viene serán necesarios al menos dos encuentros específicos, uno sobre minería, que es un área que tiene «un potencial enorme para Bolivia» en el que deben participar «especialmente» los mineros que trabajan asociados en cooperativas y que no dependen de un salario estatal.

Asimismo, indicó que se organizará otro encuentro sobre la tierra, para que esta temática no sea «un factor de atraso o de división política o regional», sino «de desarrollo y de unidad» y con miras a identificar a quienes «realmente» la trabajan y quienes se dedican a generar una «ganancia ilegal» a su costa.

Paz también ratificó que el Ejecutivo enviará al Parlamento proyectos de ley que son necesarios para las áreas de hidrocarburos, energía e inversiones con el fin de que «Bolivia pueda crecer, desarrollarse» y «que genere empleo».

Además, enfatizó que cuando asumió la Presidencia de Bolivia en noviembre pasado, recibió un país «quebrado», lo cual atribuyó a los 20 años de Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025), una situación que, según dijo, también se repite en las gobernaciones regionales y alcaldías.

«Para salir adelante nadie se salva solo, es con el conjunto de las instituciones y con el esfuerzo de esta agenda, más las leyes que enviaremos al Parlamento, que tendremos un camino claro hacia dónde tenemos que ir», recalcó.

Paz emitió este mensaje en la víspera del Día Internacional del Trabajo, jornada en la que la Central Obrera Boliviana (COB), la principal entidad sindical del país, prevé realizar un mitin en la ciudad de El Alto, vecina de La Paz, para ratificar sus exigencias.

La COB pide un incremento al salario básico del 20 % y se opone al cierre de las empresas estatales deficitarias, lo que considera como una «privatización encubierta», además de varias peticiones «históricas».

Al respecto, el presidente indicó que su Administración está dispuesta a «atender esas demandas a través del diálogo» y reflexionó que la misión de los dirigentes de la COB es «resolver problemas y no crearlos», ante las amenazas de protestas.

También remarcó que «no es correcto» que la COB pida un incremento salarial del 20 % cuando se heredó un Gobierno «quebrado» en todos sus niveles.

Paz planteó a los trabajadores sindicalizados que dejen de presentar los llamados «pliegos de peticiones», sino que se hagan «planes de trabajo» con compromisos firmados con la obligatoriedad de cumplirse.

A la protesta de la COB, se suman los reclamos de los maestros, quienes también tienen exigencias salariales, además de un grupo de campesinos e indígenas que marchan hace 22 días en busca de anular una ley que, sostienen, beneficia a los grandes empresarios al «reclasificar la pequeña propiedad a mediana».EFE

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