Paz promete volver a «abrir Bolivia al mundo» y trabajar con «todos» para salir adelante

La Paz, 19 oct (EFE).- El senador centrista Rodrigo Paz Pereira agradeció este domingo el apoyo recibido para ganar la inédita segunda vuelta presidencial en Bolivia y prometió volver a «abrir» el país al mundo y trabajar con todos los sectores que quieran sumarse para «salir adelante» de la crisis en que se encuentra su nación.

Luego de conocer los resultados preliminares que le dieron el triunfo en el segunda vuelta, Paz agradeció a los presidentes que le felicitaron hasta el momento y sostuvo que «Bolivia vuelve a recuperar paso a paso su escenario internacional», tras haber perdido «geopolíticamente y geoeconómicamente» ese espacio en las dos últimas décadas.

El político sostuvo que «la nueva dimensión» que busca construir «será con las manos extendidas al interior de la patria para trabajar con todos, hombres y mujeres desde el Parlamento, desde las organizaciones sociales» y otros sectores con el objetivo de «salir adelante».

«Pero, a la vez, también hay que abrir Bolivia al mundo, retomar un rol», destacó Paz y agradeció el respaldo ofrecido por Estados Unidos a través del vicesecretario de Estado, Christopher Landau, «para poder llevar adelante una relación estrecha con uno de los Gobiernos más importantes del ámbito mundial».

El aún senador agradeció, además, a su rival en la segunda vuelta, el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002) y a su compañero de fórmula Juan Pablo Velasco, quienes reconocieron el triunfo de Paz en el balotaje, y consideró que «no es un mensaje» para Rodrigo Paz, sino «al voto nacional».

«Porque no es Rodrigo el que gana o el que pierde, es Bolivia la que gana a través del ejercicio democrático. Por eso, en democracia, si bien pareciera en principio que unos pierden y otros ganan, hoy día Bolivia ganó», expresó.

Paz afirmó que el «pueblo» también eligió en estos comicios a parlamentarios de otras organizaciones políticas «que han hecho parte de una gran transformación luego de 20 años» de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga, según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con el 97,86 % de las actas computadas.

El organismo electoral indicó que estos resultados preliminares muestran «una tendencia» que «parece ser irreversible» y prevé concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre.

La segunda vuelta se realizó en un contexto de crisis económica reflejado en la persistente falta de dólares, escasez de combustibles y encarecimiento de productos básicos. EFE

