Peña: El Mercosur debe mandar «una señal» con el cierre de acuerdos con otros países

2 minutos

Foz de Iguazú (Brasil), 20 dic (EFE).- El presidente paraguayo, Santiago Peña, alentó este sábado durante la Cumbre del Mercosur a que el bloque mande «una señal», después del aplazamiento de la firma del acuerdo con la Unión Europea (UE), a través del cierre pactos comerciales con otros países.

Peña invitó a cerrar los acuerdos con Emiratos Árabes y Unidos y con Singapur, cuyas negociaciones están «más cerca» de concluir, y también apuntó que hay «gran oportunidad» de hacer tratos con países del este asiático y de Asia central.

«Seguiremos esperando en el altar (a la UE), pero no podemos esperarle solamente a la Unión Europea, hay muchos países y regiones donde estamos más cerca de un acuerdo», dijo Peña en su intervención en la cumbre de la ciudad brasileña de Foz de Iguazú.

El acuerdo Mercosur-UE se iba a firmar este sábado en Foz de Iguazú, pero los europeos aplazaron a última hora la firma por desacuerdos en la ratificación del documento en las instituciones comunitarias.

El Consejo de la UE, que reúne a los 27 Estados miembros, anunció el jueves que no tenía el apoyo necesario para aprobar la firma del acuerdo, prevista para este sábado, y propuso posponerla para el 12 de enero en Paraguay.

En su intervención, de unos 40 minutos, el gobernante paraguayo afirmó igualmente que «el presente y futuro» del Mercosur «exigen audacia y pragmatismo», haciendo un llamamiento a pasar a la acción para promover una «integración profunda» de la región con inversiones en energía, en hidrovías y conectividad digital.

Peña aseguró que Paraguay «quiere ser protagonista, el centro de integración latinoamericano», pero a la vez pidió a Brasil y Argentina que asuman una posición de liderazgo por su posición geográfica y por el tamaño de sus economías. EFE

mp/cm/rcf