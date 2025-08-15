Peña conmemora los 488 años de fundación de Asunción y el bienio de su Gobierno

Asunción, 15 ago (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, presidió este viernes los actos de conmemoración de los 488 años de fundación de la capital del país, Asunción, una de las ciudades más antiguas de Sudamérica, en un día en el que el jefe de Estado cumple dos años de su toma de posesión.

El presidente llegó temprano a los jardines del Palacio de López, la sede del Ejecutivo, acompañado de la primera dama, Leticia Ocampos, para presenciar el izamiento de la bandera tricolor del país, mientras entonaban el himno nacional.

En el acto también participaron el vicepresidente paraguayo, Pedro Alliana; varios ministros del Ejecutivo y autoridades de los poderes Legislativo y Judicial.

Posteriormente, Peña se trasladó a la avenida Costanera, que bordea el río Paraguay, donde se llevó a cabo un desfile militar y policial, con la participación de unos 4.000 efectivos, aseguró el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares, general Nery Torres, en el inicio del evento.

Hace dos años, el 15 de agosto de 2023, Peña asumió la Presidencia de Paraguay para un mandato que concluirá en 2028, «con el compromiso de trabajar por cada paraguayo y paraguaya», según dijo en la red X.

«Hemos avanzado mucho, y aún falta mucho, seguiremos trabajando, seguiremos hacia adelante, porque el gigante está resurgiendo», expresó el presidente.

En un video que compartió en la red social, Peña indicó que Paraguay es una nación «de guerreros», pero también de paz, solidaridad y trabajo y además se comprometió a dar a sus ciudadanos el país que merecen.

Para este día, festivo en el país sudamericano, se prevén diversos actos culturales en el centro de Asunción, como conciertos con orquestas, cantantes locales, grupos de danza y ferias de artesanos.

Igualmente, se realizará la tradicional procesión con la imagen de la virgen Nuestra Señora de la Asunción desde el puerto de la Armada Paraguaya en el barrio asunceno de Sajonia hasta la Catedral Metropolitana, donde el cardenal de Paraguay, Adalberto Martínez, oficiará una misa en honor a la ciudad.

El 15 de agosto de 1537, festividad de la Asunción de la Virgen, el capitán español Juan de Salazar y Espinoza, quien llegó con Pedro de Mendoza, primer adelantado del Río de la Plata, fundó el fuerte de Asunción en el territorio de los Carios, una de las tribus guaraníes que ocupaban la región. EFE

