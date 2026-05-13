Peña dice Paraguay tiene «enorme desafío» de construir centro de datos de IA con Taiwán

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Asunción, 13 may (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo este miércoles que su país tiene el «enorme desafío» de desarrollar el mayor centro de datos del mundo para la inteligencia artificial (IA) junto a Taiwán, al tiempo que equiparó este proyecto con la construcción de la hidroeléctrica de Itaipú, que el país gestiona con Brasil.

«Para nosotros es un enorme desafío, esto sería como lo que fue en su momento construir Itaipú», declaró Peña a periodistas después de un acto oficial en el departamento de Presidente Hayes (oeste), que limita con Argentina a lo largo de la línea del río Pilcomayo.

El domingo, Peña informó desde Taiwán que ambos países iniciaron «el camino para crear el ‘hub’ de inteligencia artificial más grande del mundo», que contará con energía paraguaya y tecnología de Taiwán.

En la isla, afirmó hoy el gobernante, se produce el 90 % de los semiconductores de todo el planeta.

«Estamos tomando una decisión ambiciosa, donde hay mucha gente que dice esto no se puede hacer, así como en su momento mucha gente creía que no se podría construir Itaipú y finalmente se construyó. Nosotros nos animamos a soñar que Paraguay pueda ser protagonista», sentenció el mandatario suramericano.

Asimismo, explicó que el centro de datos se construirá en tres fases, aunque no adelantó cuándo se iniciarían los trabajos.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce en el mundo que mantiene relaciones formales con Taiwán, en un momento en el que las presiones diplomáticas de China redujeron significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años.

El Gobierno de Peña en múltiples ocasiones ha defendido que sus vínculos con Taipéi se sustentan en «valores compartidos», pese a algunas voces en el país que abogan por un acercamiento a Pekín.

Actualmente, Taipéi tan solo mantiene lazos oficiales con doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe.

Este martes, China acusó a los dirigentes paraguayos de actuar como «peones de las fuerzas independentistas de Taiwán» y de ignorar «la voluntad del pueblo» tras la reciente visita de Peña a la isla, donde ambas partes firmaron varios acuerdos de cooperación bilateral. EFE

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