Peña dice que acuerdo entre Paraguay y EE.UU. ayuda a construir «un mundo más seguro»

2 minutos

Asunción, 14 ago (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, destacó que el acuerdo firmado este jueves con el Gobierno de Estados Unidos, que permite a solicitantes de asilo en ese país tramitar su pedido en suelo paraguayo, contribuye a la «construcción de un mundo más seguro».

«El Paraguay está profundamente comprometido con la defensa de la democracia y los derechos humanos», expresó Peña en su cuenta en la red X.

«El acuerdo que firmamos hoy como aliado de los EEUU -agregó- es un paso más en ese sentido y en la construcción de un mundo más seguro para todos».

Este jueves, el canciller paraguayo, Rubén Ramírez; el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el subsecretario de Seguridad Nacional, Troy Edgar, rubricaron, en Washington, un Acuerdo de Tercer País Seguro.

El documento prevé que los migrantes solicitantes de asilo que se encuentran actualmente en Estados Unidos tengan la oportunidad de presentar sus pedidos de protección en Paraguay, señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

De este modo, añadió la fuente, ambos países compartirán «la carga de administrar la inmigración ilegal mientras cierran el abuso del sistema de asilo» en Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay detalló en un comunicado que, en virtud del acuerdo, Estados Unidos remitirá al suramericano «los casos de personas que soliciten refugio».

La Comisión Nacional para Apátridas y Refugiados (Conare) -la entidad encargada en Paraguay de otorgar refugios y asilos políticos- «evaluará cada solicitud y determinará su aprobación o rechazo conforme a la normativa vigente», agregó la Cancillería en Asunción.

El memorando, según una copia difundida por la Cancillería en Asunción, establece que la Conare «se compromete a no devolver a ninguna persona trasladada al Paraguay» a su país de origen o de residencia habitual anterior «hasta que se haya adoptado una decisión definitiva respecto de las solicitudes de protección pendientes». EFE

nva/lb/jrh