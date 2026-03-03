Peña recibe a director del Comité Judío Americano y ratifica amistad de Paraguay e Israel

Asunción, 3 mar (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, recibió este martes al director ejecutivo del Comité Judío Americano, Ted Deutch, ante quien reafirmó el «firme compromiso de amistad» de su país con Israel, del que su Gobierno es uno de los principales aliados en Suramérica, informó la Presidencia en Asunción.

Peña destacó durante la reunión con Deutch, que tuvo lugar en la residencia presidencial, «la importancia de continuar fortaleciendo los lazos con la comunidad judía», detalló el Ejecutivo en un comunicado.

El mandatario señaló, citado en la nota, que la relación bilateral y de cooperación con Israel «se fundamenta en la coherencia de valores compartidos y en el trabajo conjunto con miras a la construcción de un futuro de paz».

Paraguay condenó el pasado sábado los ataques de Irán contra bases estadounidenses en Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, en represalia por los bombardeos de Estados Unidos e Israel en suelo iraní.

En la operación liderada por Tel Aviv y Washington murió el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, parte de su cúpula militar y otros cientos de personas, un hecho que Teherán ha prometido vengar «con una fuerza que nunca antes han experimentado».

Además, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, se comunicó telefónicamente con su par israelí, Gideon Saar, para expresar «todo el apoyo y solidaridad» de Paraguay tras los ataques de Irán contras las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv, según informó este lunes el Ministerio de Relaciones Exteriores del país suramericano.

El Comité Judío Americano, fundado en 1906 y con sede central en Nueva York, es una organización que tiene como misión, entre otros, la defensa de los derechos civiles y religiosos del pueblo judío y la lucha contra el antisemitismo.EFE

