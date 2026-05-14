Pedro Sánchez expresa su apoyo a Fatah en su primer congreso en una década

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Ramala, 14 may (EFE).- El presidente del Gobierno español y líder de la Internacional Socialista (IS), Pedro Sánchez, trasladó este jueves su apoyo al VIII Congreso general del Movimiento para la Liberación Nacional de Palestina (Fatah) y reafirmó el compromiso de la IS con la solución de dos Estados y el derecho internacional.

En un videomensaje difundido con motivo de la apertura del congreso del partido palestino en Ramala, Sánchez afirmó que el encuentro se celebra en «un momento de profunda dificultad para el pueblo palestino y para la región», que exige «responsabilidad, unidad y liderazgo político».

El dirigente socialista recordó además la relación histórica entre la Internacional Socialista y Fatah, «desde Yaser Arafat hasta el presidente Mahmud Abás», y aseguró que ambas partes han colaborado estrechamente en los esfuerzos para alcanzar «una solución negociada que traiga paz, estabilidad y prosperidad a todos los palestinos».

Sánchez defendió que «la solución de dos Estados sigue siendo el marco necesario» para avanzar hacia una salida política al conflicto, y subrayó la importancia de «fortalecer el liderazgo político» palestino, renovar las propuestas colectivas y adaptarse «a los desafíos que se avecinan en esta fase de consolidación, sumamente compleja».

Asimismo, señaló que la Internacional Socialista continuará trabajando para promover «el diálogo, la cooperación internacional» y un horizonte político que pueda conducir «a la paz, la justicia y la dignidad del pueblo palestino».

El presidente español concluyó su mensaje trasladando un «saludo fraterno» y sus «mejores deseos para el éxito» del congreso.

Su intervención fue recibida con una prolongada ovación y aplausos de los asistentes, muchos de los cuales se pusieron en pie.

El VIII Congreso general de Fatah comenzó este jueves en Ramala bajo la presidencia de Mahmud Abás, de 90 años, y supone la primera conferencia general del movimiento en una década.

Durante tres días, más de 2.500 miembros del partido debatirán los programas políticos y militares de la formación y elegirán a los nuevos integrantes de sus órganos de dirección.

Fatah, fundado a finales de los años cincuenta por Yaser Arafat y otros dirigentes palestinos, domina la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania ocupada y mantiene desde hace años una fuerte rivalidad con el movimiento islamista Hamás, que controla la Franja de Gaza desde 2007. EFE

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