Pedro Sánchez felicita a Rodrigo Paz y confía mantener una cooperación bilateral sólida

1 minuto

Madrid, 20 oct (EFE).- El jefe del Ejecutivo español, el socialista Pedro Sánchez, felicitó este lunes al centrista Rodrigo Paz por su victoria en las elecciones presidenciales de Bolivia, con el deseo de mantener una cooperación bilateral sólida y duradera.

Sánchez se hizo eco en las redes sociales del triunfo de Paz, líder del Partido Demócrata Cristiano (PDC), en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, celebrada el domingo.

«Mi reconocimiento al pueblo boliviano por su compromiso democrático», subrayó el presidente del Gobierno español tras dar la enhorabuena a Paz.

Previamente, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que se encuentra en Bruselas, había felicitado al presidente electo boliviano, y expresó la disposición de España a trabajar con el nuevo mandatario.

Paz consiguió la victoria con el 54,61 % de los votos, frente al candidato derechista Jorge Tuto Quiroga, que obtuvo el 45,39 %, según el cómputo preliminar del Tribunal Supremo Electoral con el 97,86 % del escrutinio. EFE

