Pekín denuncia “prácticas discriminatorias” de EE.UU. con los visados a periodistas chinos

Pekín, 28 ago (EFE).- China expresó este jueves su rechazo a la propuesta del Gobierno de Estados Unidos de limitar a 90 días los visados de periodistas chinos, al considerar que se trata de “prácticas discriminatorias” contra determinados países.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino Guo Jiakun afirmó hoy que el refuerzo de los intercambios entre personas “sirve a los intereses comunes de ambos países”, pero subrayó que Pekín “se opone a las prácticas discriminatorias emprendidas por la parte estadounidense que apuntan a países específicos”.

El comentario responde a la iniciativa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE.UU., que planteó este miércoles una nueva norma para acortar la duración de los visados a estudiantes, visitantes de intercambio y periodistas.

En el caso de los informadores extranjeros, la propuesta fija un límite de 240 días prorrogables, con la excepción de los procedentes de China, cuya estancia se restringiría a 90 días prorrogables bajo condiciones más estrictas.

La normativa también recortaría la duración de los visados de estudiantes y visitantes de intercambio cultural a un máximo de cuatro años -o menos, si el programa es más corto-, con requisitos adicionales para solicitar prórrogas.

La propuesta, que ahora entra en un periodo de revisión pública de 30 días, recuerda a un intento similar impulsado por Donald Trump en 2020 y que finalmente no prosperó.

El plan también prevé costes adicionales para universidades y programas de intercambio, así como para los solicitantes de estas visas durante los próximos diez años. EFE

